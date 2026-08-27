El Escalante inaugurará su 41 temporada con 'El llibre de la selva' en una unión de danza, teatro y circo

Danza - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Escalante comenzará su temporada número 41 con el estreno absoluto de 'El llibre de la selva', de la directora y coreógrafa Rosángeles Valls. La producción de Yapadú para público familiar, que combina danza contemporánea, teatro y circo, se podrá disfrutar en el Teatro Principal de València del 19 al 30 de septiembre.

La propuesta, que invita al público a adentrarse en un "universo poético", abre la programación del próximo curso, cuyo cartel se presentará oficialmente el próximo 15 de septiembre en el IVAF. Así, podrá verse en el Teatro Principal los días 19, 20, 26 y 27 de septiembre y tiene una duración de 65 minutos y está recomendado para público de entre 6 y 12 años, según ha informado el proyecto teatral de la Diputació de València en un comunicado.

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, ha adelantado que, en esta nueva temporada, el Escalante "vuelve a apostar por espectáculos capaces de emocionar y sorprender tanto a pequeños como a mayores". "Seguimos trabajando para llevar el teatro a los municipios de la provincia y acercarlo a públicos muy diferentes desde una programación que combina disciplinas y formatos, poniendo en escena propuestas conectadas con la sociedad".

Esta 41 temporada contará con una "amplia" oferta escénica pensada para públicos de todas las edades, con propuestas que exploran diferentes lenguajes escénicos y que entienden el teatro "no sólo como un lugar donde ver los espectáculos, sino también como un espacio de encuentro, participación y experiencia compartida".

ESPEJO DE LA SOCIEDAD

'El llibre de la selva' es la nueva producción de danza para público familiar de Yapadú, que se estrenará el próximo 19 de septiembre en el Teatro Principal.

La propuesta, dirigida por la reconocida bailarina y coreógrafa Rosángeles Valls, adapta el clásico de Rudyard Kipling desde una mirada contemporánea, manteniendo la esencia de la obra original mientras dialoga con cuestiones plenamente actuales como el sentido de pertenencia y el respeto por el medio ambiente.

Con dramaturgia de Javier Sahuquillo, 'El llibre de la selva' es un espectáculo que invita a adentrarse "en un universo poético donde la naturaleza se convierte en espejo de nuestra propia sociedad".

Mowgli, un niño perdido y criado por lobos, emprende un viaje de aprendizaje, identidad y pertenencia entre los códigos de la selva. Acompañado por Baloo, Bagheera y la protección de su familia escogida, tendrá que enfrentarse al temible Shere Khan mientras descubre qué significa encontrar tu sitio en el mundo.

EQUIPO TÉCNICO

Rosángeles Valls es una de las figuras "más relevantes" de la danza española y galardonada con el Premio Nacional de Danza y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y vuelve a colaborar con Yapadú tras participar en la creación de 'Kabul'.

El elenco lo conforman Ana Luján como Mowgli y Paloma Calderón, Renata Valls, Sara Canet, Lorenza Di Calogero, Ana Lola Cosín, Débora Fraile y Gabrielle Cook como animales de la selva. Un elenco en su mayoría valenciano que refuerza la apuesta de Yapadú Artística y Rosángeles Valls por el talento local.

El equipo artístico lo completan Manolo Zuriaga como diseñador del espacio escénico, que nace de una premisa "fundamental": "evocar el espacio de la selva sin reproducirla". Así, árboles, estructuras aéreas, ramas y objetos encontrados conforman un paisaje híbrido entre lo salvaje y lo humano.

Pascual Llopis ha sido el encargado de diseñar el vestuario, y la iluminación y el sonido están a cargo de Pablo Fernández y Eduardo Soriano, socios fundadores de Yapadú. El espectáculo cuenta con música original de la mano de Pep Llopis.

Las reservas escolares y las entradas para las funciones familiares del Escalante se pueden adquirir a través de la web https://escalantecentreteatral.dival.es/ y en taquilla antes de cada representación.