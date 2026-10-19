El escritor Manuel Baixauli hablará de arte y literatura en el ciclo ‘Escrituras cactus’ del IVAM - IVAM

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) acogerá el próximo 21 de octubre un encuentro con el escritor valenciano Manuel Baixauli (Sueca, 1963) quien analizará, en conversación con la moderadora Berta Ferrer, la figura del escultor Julio González desde una perspectiva artística y literaria.

La charla, que tendrá lugar en la propia sala de exposiciones, forma parte del ciclo 'Escrituras cactus', comisariado por el escritor y crítico literario Jorge Carrión, en el que destacadas plumas ensayan cuentos, crónicas o poemas sobre la obra del escultor Julio González, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Baixauli hablará en su intervención de su propio relato creado exprofeso sobre la obra de Julio González y que lleva por título 'Crit'. A través del viaje imaginario del protagonista en busca del escultor Julio González, el texto reivindica el valor de la calidad estética y la emoción frente a la obsesión por la innovación técnica y la experimentación. La experiencia se convierte en un recorrido fantástico por el universo del artista, donde las esculturas cobran vida y la arquitectura se funde con la obra de arte.

Tras la visita de los escritores María Negroni, Miguel Ángel Hernández, Sara Barquinero, Estela Sanchis, Andrés Neuman y Agustín Fernández Mallo, la charla de Baixauli será la séptima sesión del ciclo 'Escrituras cactus' que se enmarca en la celebración del 150º aniversario del nacimiento de González. Alicia Kopf será la escritora que cerrará el programa el próximo 11 de noviembre.

Con motivo del ciclo el IVAM ha publicado un libro con los textos creados por los autores, concebido para conmemorar la importancia de Julio González a través de perspectivas menos transitadas que permiten explorar nuevas conexiones culturales y creativas en torno a su figura.

Manuel Baixauli, formado en Bellas Artes, debutó en la literatura con 'Espiral' (1998) y se consagró con novelas como 'L'home manuscrit' (2007) y 'La cinquena planta' (2014). En su producción más reciente destacan la antología de textos e ilustraciones 'Ningú no ens espera' (2016), la novela 'Ignot' (galardonada con el Premi Llibreter) y 'Cavall, atleta, ocell' con la que obtuvo el Premio Òmnium a la Mejor Novela. A lo largo de su trayectoria, su estilo literario le ha valido el reconocimiento de la crítica, recibiendo galardones como el Premio Mallorca de Narrativa, el Premio Nacional de la Crítica Catalana y el de la Crítica dels Escriptors Valencians.