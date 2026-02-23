El escritor Miguel Ángel Hernández protagoniza el segundo encuentro del ciclo 'Escrituras cactus' en el IVAM

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) ofrece el próximo miércoles a las 18.00 horas una charla del escritor e historiador del arte Miguel Ángel Hernández en la que abordará los puntos de conexión entre su escritura y la producción escultórica de Julio González.

Miguel Ángel Hernández (Murcia, 1977) es una de las voces más destacadas del panorama cultural español y cuenta con una creciente proyección internacional. Catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Murcia, es autor de varios ensayos sobre arte contemporáneo y cultura visual, así como novelas entre las que destacan 'El dolor de los demás' (2018), 'Anoxia' (2023) y su último ensayo 'Yo estoy en la imagen' (2024), traducidas al francés, alemán, italiano e inglés.

Se trata de la segunda sesión del ciclo 'Escrituras cactus' con el que se pretende releer la obra de Julio González y de la historia del arte, a través de la mirada de los escritores María Negroni, que ya intervino el mes pasado, y otros que seguirán a Hernández como Sara Barquinero, Estela Sanchis, Andrés Neuman, Agustín Fernández Mallo, Manuel Baixauli y Alicia Kopf.

El ciclo, comisariado por el escritor y crítico literario Jorge Carrión y moderado por Berta Ferrer, se completará con la publicación de un libro que recogerá relatos, cuentos, ensayos y poemas de estos mismos escritores. 'Escrituras cactus' forma parte de las actividades programadas por el museo valenciano con motivo del 150º aniversario del nacimiento de Julio González.

