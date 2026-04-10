La Escuela de Pascua de Paterna recibe a más de 300 niños durante las vacaciones

Escuela municipal de Pascua de Paterna - AYUNTAMIENTO PATERNA

VALÈNCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 307 niños y niñas han participado durante esta semana en la Escuela municipal de Pascua de Paterna (Valencia) organizada por el Ayuntamiento, a través de la empresa pública Gespa, un servicio que concluye este viernes tras cuatro jornadas de actividad dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante las vacaciones escolares.

La Escuela de Pascua se ha realizado desde el martes 7 de abril en cinco centros educativos públicos del municipio (Clara Campoamor, El Parc, La Coma, La Torre y Lloma Llarga) y han ofrecido un horario de 9.30 a 13.00 horas, ampliado con servicio de matinera desde las 7.30 horas, comedor y vespertina hasta las 17.00 horas, para adaptarse a las necesidades de las familias, ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante estos días, los niños y niñas han participado en un programa de actividades educativas y lúdicas, articuladas en torno a la historia de 'La pequeña Girasol', que ha servido como hilo conductor para el desarrollo de talleres, manualidades, juegos tradicionales pascueros, lecturas y teatro de títeres.

El teniente alcalde de Educación, José Manuel Mora, ha valorado "muy positivamente" el desarrollo de esta edición y ha destacado que "la Escuela de Pascua se consolida como un recurso fundamental para las familias paterneras, no solo por su contribución a la conciliación, sino también por ofrecer a los niños y niñas un entorno seguro, educativo y enriquecedor durante el periodo vacacional".

En este sentido, Mora ha subrayado que apuestan por un modelo de actividades basado en "la participación, la creatividad y el aprendizaje a través del juego, de manera que se favorece la convivencia y el desarrollo personal de los más pequeños".

"La intervención educativa se ha basado en una metodología activa y participativa, que ha priorizado el aprendizaje a través de la experiencia mediante dinámicas, juegos, talleres y actividades cooperativas que fomentan el trabajo en equipo, la creatividad, la interacción social y el respeto por las normas de convivencia", ha indicado el Ayuntamiento.