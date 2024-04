Escuelas infantiles municipales de Alicante ofertarán 213 plazas el próximo curso y abren matriculación el 15 de abril

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las escuelas infantiles municipales Els Xiquets y Siete Enanitos contarán con una oferta de 213 plazas para niños de 0 a 3 años para el próximo curso. Además, los periodos de matriculación comenzarán el día 15 de abril para antiguos alumnos y el 29 para los nuevos.

Así lo ha decidido este lunes el Consejo del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, que ha aprobado por unanimidad los criterios de organización de las escuelas infantiles municipales Els Xiquets y Siete Enanitos, sus normas de funcionamiento interno y el calendario y condiciones de matriculación de alumnos para el curso 2024-2025, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha señalado que la oferta de plazas "contempla la previsión de que para el próximo curso la escuela Siete Enanitos estará ya implantada en su nueva ubicación, las instalaciones del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá, una vez se ejecuten las obras de remodelación previstas para tal fin".

De esta forma, Siete Enanitos podrá ofrecer todas sus plazas, un total de 113. Estas se dividirán en un aula de 0 a 1 año, tres aulas de 1 a 2 años, dos aulas de 2 a 3 años y dos aulas de 1 a 3 años. Por su parte, la escuela infantil Els Xiquets ofrecerá 100 plazas, repartidas en un aula de 0 a 1 año, dos aulas de 1 a 2 años, dos aulas de 2 a 3 años y dos aulas de 1 a 3 años.

El periodo de matriculación para los antiguos alumnos de cualquiera de las dos escuelas es del 15 al 19 de abril. Las listas provisionales se publicarán el 25 de abril y la asignación definitiva de las plazas entre el 25 de abril y el 10 de mayo.

Por su parte, para matricular a nuevos alumnos, el periodo establecido es del 29 de abril al 13 de mayo. Las listas provisionales se publicarán el 29 de mayo y las plazas asignadas definitivamente entre el 29 de mayo y el 7 de junio. Podrán solicitar plaza las familias con menores en edades comprendidas entre los tres meses y los dos años, siempre y cuando no cumplan los tres antes del 1 de enero de 2025.

Las plazas se asignarán en función de unos baremos, que incluyen puntos por uno o más hermanos en el centro, la renta anual familiar, la situación laboral de los padres o tutores legales, la discapacidad del alumno o de alguien de su familia más cercana, y otras circunstancias como la situación de familia numerosa o monoparental en desempleo, el alumnado con discapacidad pendiente de reconocer o la situación de violencia contra la mujer. Los menores en acogimiento residencial, en acogimiento familiar o en guarda con fines de adopción tendrán prioridad de acceso.

Por otro lado, el Consejo ha aprobado la liquidación del presupuesto del Patronato correspondiente al año 2023, que se cerró con un gasto relativo a operaciones corrientes por valor de 239.737 euros y un remanente de Tesorería de 2,3 millones de euros.

PSPV METE "PRISA" PARA REHABILITAR EL FUTURO SIETE ENANITOS

Tras finalizar la reunión del Patronato, el PSPV en el Ayuntamiento de Alicante ha celebrado en un comunicado que se ha aceptado su reivindicación para equiparar la puntuación de familias monoparentales a las de familias numerosas, así como mantener que las monoparentales en desempleo recibirán un punto adicional.

Por otro lado, el concejal socialista Emilio Ruiz ha instado al consistorio a "darse prisa" para rehabilitar el antiguo colegio Ramos Carratalá para que el próximo curso pueda acoger a los menores matriculados en Siete Enanitos. "O nos tememos que van a matricular a más niños y niñas en barracones, y eso es inadmisible", ha expresado.

El edil ha señalado que, "en un principio, se afirmó que la obra estaría ejecutada en enero, y no se puso ni un ladrillo". "Después se aseguró que estaría lista en marzo, y nada más lejos de la realidad. "No tienen ninguna credibilidad", ha aseverado.

Al respecto, ha afirmado que la reforma de este edificio está sujeta a la aprobación del préstamo bancario con el que el gobierno municipal prevé financiar parte de las inversiones programadas para este año. Sin embargo, ha añadido que "dicha operación bancaria todavía no se ha concertado y, superado ya el primer trimestre del año, la inversión se encuentra paralizada". "Ni han resuelto esa situación ni tampoco se ha avanzado en el derribo y la construcción del centro Siete Enanitos, lo que evidencia la escasa eficacia y el nulo compromiso de la concejalía", ha sostenido Ruiz.

COMPROMÍS PIDE UNA TERCERA ESCOLETA

En la misma línea se ha pronunciado Compromís y su concejala Sara Llobell se ha mostrado "preocupada" por la "no solución" del traslado de las niñas y niños del 7 Enanitos al antiguo Ramos Carratalá, "aunque han asegurado que las obras durarán solo dos meses". Queremos la garantía que empezarán en septiembre en la ubicación provisional", ha reclamado.

Por otro lado, ha apuntado en un comunicado que la liquidación del Presupuesto del Patronato de Educación Infantil deja un remanente de más de dos millones de euros, que ha cuestionado que no se emplee para construir una tercera escuela infantil.

"Con esta cantidad no entendemos cómo no se contempla la construcción de una tercera escuela infantil tan necesaria en nuestra ciudad. Está claro que el gobierno del PP no quiere potenciar la escolarización de 0 a 3 años en la escuela pública. Insistimos en la necesidad de la tercera guardería, que podría estar ubicada en terrenos municipales de la zona sur de la ciudad, tal y como reclaman los vecinos de la zona del Parque del Mar", ha enfatizado.