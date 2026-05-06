Escuelas infantiles valencianas se suman a la huelga estatal para pedir mejoras en una etapa "invisibilizada"

Archivo - Imagen de lápices utilizados en un aula. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma d'Escoles Infantils 0-3 de la Comunitat Valenciana, con el apoyo de los sindicatos, convoca y apoya a la huelga en el sector convocada en el ámbito estatal para este jueves, 7 de mayo.

Las trabajadoras explican, en un comunicado, que se unen a la protesta para defender la necesidad de mejorar la educación de los niños y niñas de 0 a 3 años, "una etapa clave en su desarrollo, pero todavía invisibilizada".

En este sentido, señalan que el primer ciclo de Educación Infantil es "la base sobre la cual se construye todo el aprendizaje posterior". Sin embargo, continúa siendo una etapa "infravalorada y excluida de las principales medidas educativas". El último ejemplo, exponen, es el anteproyecto de ley anunciado por el Gobierno, que "contempla la reducción de ratios y la limitación de la jornada lectiva del profesorado, pero deja fuera el ciclo 0-3".

Desde la plataforma agregan que en la Comunitat Valenciana "esta situación se ve agravada por la vigencia del Decreto 2/2009, una normativa que consideramos obsoleta y alejada de las necesidades educativas actuales".

Entre sus reivindicaciones, este colectivo cita la reducción de ratios para garantizar una atención individualizada; la incorporación de la pareja educativa a las aulas; recursos y estrategias efectivas para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y la dignificación de la tarea profesional con criterios comunes y reconocimiento educativo real.

Ante esta situación, la plataforma cuenta con el apoyo de los siguientes sindicatos CGT, CCOO, UGT, Intersindical, CNT y CSO, con los cuales comparte la defensa de un ciclo educativo fundamental y la necesidad de dignificar el primer ciclo de Educación Infantil.

"Esta problemática no es exclusiva de nuestro territorio, sino que afecta todo el Estado, como demuestran las movilizaciones en varias comunidades autónomas, incluyendo la huelga indefinida iniciada el 7 de abril a Madrid por nuestras compañeras de PLEI", concluyen.