Espai Inestable abre la nueva temporada con la VII edición de Migrats Circ, el festival de arte circense

Espai Inestable abre a la nueva temporada con la VII edición de Migrats Circ, el festival de arte circense - ESPAI INESTABLE

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Espai Inestable inaugura la programación de la temporada 2025-2026 con la VII Edición de Migrats Circ, el festival de artes circenses que tendrá lugar del 2 al 28 de septiembre en esta sala y en la Plaza Nápoles y Sicilia de la capital valenciana.

Durante la primera semana de septiembre, el distrito de Ciutat Vella de València acogerá en sus calles espectáculos de circo con entrada libre para toda la familia y Espai Inestable continuará después los fines de semana con más programación en la sala, según ha informado este centro en un comunicado.

Asimismo, ha destacado que desde hace seis años, Migrats Circ "se ha consolidado como la cita que inaugura la temporada de Inestable, convirtiéndose en un punto de encuentro" entre la sala y las calles de València, "con una clara vocación de cercanía y accesibilidad".

Los espectáculos en la citada plaza buscan "atraer a públicos diversos y acercar el lenguaje del circo contemporáneo a los vecinos del entorno, fortaleciendo así el vínculo entre la creación artística y la vida cotidiana del barrio", han agregado desde Inestable.

En 2025, Espai Inestable llega a su vigésimo tercera temporada "reafirmando su compromiso con las propuestas circenses como disciplina fundamental dentro de las artes escénicas" y con el objetivo de "cuidar el contexto comunitario en el que se inscribe".

"Migrats Circ simboliza, de este modo, la manera en que la sala entiende la cultura: como un motor que dialoga con su entorno y que fomenta la convivencia a través de la creación artística", ha insistido Inestable.

"Las artes del circo tienen esa esencia que nos permite conectarnos con los públicos en sentido amplio. Y seguimos apostando otro año más con circo en la Plaza Nápoles y Sicilia para disfrute de familias, vecinos de Ciutat Vella y de la ciudad de València", ha el director de la sala, Jacobo Pallarés.

Migrats Circ reunirá a lo largo de septiembre a doce compañías con doce piezas de distintas disciplinas como malabares, clown, acrobacias, equilibrios y aéreos, entre otros. Todas las representaciones de la primera semana de septiembre serán en abierto y tendrán lugar en la plaza Nápoles y Sicilia a las 19.00 horas, con una programación diseñada por Inestable en colaboración con el comisariado de César García.

PROGRAMA

Los días 2 y 3 de septiembre, el público podrá disfrutar de tres propuestas que combinan riesgo físico, humor y poética visual: Lit Pec, de Barreto y La Victoria, con un trabajo centrado en las artes acrobáticas; Sonatta, de Eli Donnola, una creación de clown que explora el absurdo y la ternura; Mensajes, de Cía. Uno, espectáculo de manipulación de objetos que cuestiona la comunicación en el mundo contemporáneo.

El 4 y 5 de septiembre, el festival continuará con otro bloque de tres piezas: 46011, de Anual 24, que desde el circo contemporáneo reflexiona sobre el territorio y la identidad; Este país es un circo, de Dosperillas, centrado en la disciplina de los equilibrios con una mirada crítica; Cabaret Circ Kids, de Bufoneta, un despliegue de acrobacias que celebra la vitalidad y la frescura del circo.

El tercer bloque, 6 y 7 de septiembre, prevé propuestas que se adentran en el mestizaje de lenguajes: 72 horas, de Cía. Caí, con una propuesta interdisciplinar; Raíz, de Amorphos, una pieza que explora la identidad y el origen a través de la experimentación escénica; Pífía, de Cía. Totapedra, una creación que combina clown, trapecio Washington y slapstick.

A partir del 13 de septiembre, el festival pone rumbo a Espai Inestable e inicia la programación de esta nueva temporada cada fin de semana con propuestas de larga duración programadas a las 19.00 horas todos los sábados y domingos del mes.

La primera cita será los días 13 y 14 de septiembre con AU!, de la compañía Maria Andrés. Este es un montaje de clown gestual que bebe de la tradición para reinventarse desde una mirada actual y sensible. Andrés explora con humor y ternura el proceso de la separación: el desapego hacia personas, objetos, pero, sobre todo, hacia una parte de una misma.

El fin de semana siguiente, 20 y 21 de septiembre, será el turno de Artxipiélago, de La Trapecionista, una pieza que fusiona música y danza aérea en trapecio. Sobre el escenario, la bailarina y trapecista Maitane Azpiroz construye un viaje atravesado por momentos de danza aérea y un paisaje que se transforma con ella, invitando al espectador a dejarse llevar por la fragilidad y la belleza de lo esencial.

El cierre del festival tendrá lugar los días 28 y 29 de septiembre con el preestreno de Salar la pena, de Juan Carlos Panduro, en un marco de colaboración entre Valencirc y Migrats Circ. Un espectáculo que combina circo y poesía en un espacio íntimo donde el cuerpo en crisis se convierte en motor de reflexión y expresión sobre el fracaso, la pérdida, el deseo y aquello que roza lo divino y lo monstruoso.