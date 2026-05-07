Espai LaGranja convoca nuevos laboratorios de danza en Burjassot, Elx y Castelló de la Plana

Espai LaGranja - GVA

VALÈNCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja, centro de mediación y creación del Institut Valencià de Cultura (IVC), lanza su nueva convocatoria de Laboratorios de Investigación, un programa vertebrador de la danza y las artes del movimiento en la Comunitat Valenciana, extendiendo su radio de acción.

Los laboratorios, que se desarrollarán durante septiembre y octubre, ofrecen a los creadores un ecosistema de libertad creativa, recursos técnicos y acompañamiento profesional. En esta edición, el programa se descentraliza en tres sedes: el propio Espai LaGranja (Burjassot), el Auditori (Castelló de la Plana) y el CCCE L'Escorxador (Elx).

"Reafirmamos nuestro apoyo incondicional a la creación de base. Y los Laboratorios de Investigación son la prueba de que las instituciones deben ser cómplices del riesgo artístico", expresa la directora adjunta de Artes Escénicas del IVC, Mª José Mora.

Para esta convocatoria, el IVC apuesta por la dignificación de la práctica artística mediante una dotación económica y técnica "de primer nivel". Cada laboratorio contará con contratación laboral de hasta cuatro intérpretes/creadoras por proyecto, con una retribución de 3.248 euros brutos, una bolsa de producción de hasta 4.000 euros para materiales y colaboraciones externas y acompañamiento técnico, mediación y documentación del proceso para su proyección exterior.

"Nuestra misión es generar espacios donde el error y el hallazgo tengan el mismo valor profesional. Queremos que las creadoras tengan el tiempo y la seguridad económica para profundizar en sus lenguajes, sin la presión inmediata de la comercialización, pero con todo el rigor del apoyo público", manifiesta el coordinador artístico de Espai LaGranja, Guillermo Arazo.

La selección se hará de acuerdo con el interés del proyecto de investigación presentado, así como con la coherencia y el rigor en su desarrollo. Se valorará de manera especial el nivel de compromiso con el proceso de investigación, exigiendo dedicación plena en el desarrollo y la consecución del proyecto. Compromiso imprescindible y necesario para realizar un proceso serio de investigación que permita profundizar en los planteamientos del proyecto.

El resultado de estas ocho semanas de inmersión se compartirá con el público mediante una muestra abierta en cada sede, permitiendo a la ciudadanía ser testigo del proceso evolutivo de las piezas.