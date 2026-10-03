Espai LaGranja y el Festival Bucles organizan una clase magistral del coreógrafo Daniel Abreu

Coreógrafo Daniel Abreu - GVA

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja, el espacio de mediación y recursos para la creación coreográfica del Institut Valencià de Cultura (IVC), y el Festival Bucles organizan una clase magistral del coreógrafo Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza, dirigida a profesionales de la danza y las artes del movimiento. La actividad tendrá lugar el próximo 5 de octubre, de 11.00 a 13.00 horas, en las instalaciones del centro, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La cita da continuidad a la misión de Espai LaGranja de ser una infraestructura viva y cercana para la comunidad del movimiento. Paralelamente a estos encuentros con creadores de renombre estatal e internacional, el centro mantiene sus líneas estables de actuación: entrenamientos regulares para profesionales, cesiones de salas y recursos para la creación e investigación coreográfica, talleres de mediación con la ciudadanía y laboratorios de experimentación artística.

Mediante la colaboración con certámenes como Bucles, el espacio multiplica las oportunidades de perfeccionamiento técnico y pensamiento crítico para los creadores y las creadoras de la Comunitat Valenciana.

La sesión propone una inmersión directa en la investigación del movimiento a partir de la relación entre el cuerpo, el espacio circundante y la presencia en escena. Abreu compartirá las herramientas y metodologías depuradas a lo largo de su trayectoria con las personas asistentes, invitando a explorar la escucha corporal, el equilibrio, la composición instantánea y la calidad del gesto.

Daniel Abreu es bailarín, coreógrafo y director de su propia compañía desde 2004, con la que ha firmado decenas de producciones aplaudidas en los festivales y teatros más destacados del panorama internacional.

Su lenguaje escénico, caracterizado por una singular fuerza poética, su precisión física y su hondura dramatúrgica le han valido los máximos reconocimientos de las artes escénicas en España, como el Premio Nacional de Danza en la modalidad de Creación (2024) y múltiples Premios Max de las Artes Escénicas.

Su faceta pedagógica, impartida en centros y compañías de todo el mundo, es un referente clave en la transmisión del conocimiento coreográfico contemporáneo.