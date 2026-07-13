Especialistas de Europa y EEUU abordarán la biología del envejecimiento en el I Simposio de Gerociencia de la CEU UCH

Archivo - Dos personas mayores sentadas en un banco. ARCHIVO. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Especialistas de más de 20 universidades, centros de investigación y entidades sanitarias de España, el resto de Europa y Estados Unidos se darán cita los próximos 15 y 16 de julio en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en el I Simposio Internacional de Gerociencia, donde pondrán en común experiencias y conocimientos sobre biología del envejecimiento.

Este encuentro reunirá a expertos internacionales e investigadores en los mecanismos moleculares y celulares del envejecimiento y abordará áreas clave, como el estrés oxidativo, la comunicación intercelular, el metabolismo y los modelos experimentales más prometedores para su estudio, integrando perspectivas multidisciplinares a través de ponencias de expertos invitados y presentaciones científicas.

El encuentro ha sido organizado por Eloy Bejarano, investigador Ramón y Cajal en la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), donde actualmente lidera el grupo de investigación sobre Envejecimiento Celular y Nutrición.

Según destaca el profesor Bejarano en un comunicado, "con este Simposio hemos logrado reunir a algunas de las figuras más destacadas del ámbito de la gerociencia, un área de investigación que está adquiriendo una relevancia estratégica creciente a nivel internacional debido a su impacto potencial sobre el envejecimiento saludable y las enfermedades asociadas a la edad".

"Los doctores Allen Taylor, Mónica de la Fuente y José Viña son referentes internacionales en la materia, dos de ellos españoles, en un ámbito clave para la salud como es el de la biología del envejecimiento", subraya.

En la jornada dedicada a los avances en el conocimiento del estrés oxidativo como origen del envejecimiento y de enfermedades asociadas a la edad participa el doctor Allen Taylor, de la Tufts University de Boston, en Estados Unidos.

El doctor Taylor es un referente en investigación del envejecimiento ocular, por sus estudios sobre los mecanismos moleculares que impulsan enfermedades asociadas a la edad, como la degeneración macular y las cataratas, y sobre el papel de la nutrición en su prevención y retraso.

En esta sesión participa también el doctor José Viña, de la Universitat de València (UV), una autoridad en el campo de gerociencia por sus contribuciones al estudio de los mecanismos biológicos de la longevidad y el envejecimiento saludable, especialmente el papel del estrés oxidativo, el ejercicio físico y la nutrición en la prevención de la fragilidad y las enfermedades asociadas a la edad.

Y la doctora Mónica de la Fuente, de la Universidad Europea de Madrid (UEM), es reconocida internacionalmente en el campo del envejecimiento por sus investigaciones pioneras sobre la inmunosenescencia, demostrando cómo el deterioro del sistema inmunitario influye en la velocidad del envejecimiento, la longevidad y el envejecimiento saludable.

En las sesiones de este encuentro científico sobre gerociencia participan también investigadores de las Universidades de Lleida y Salamanca, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) y el Sanford Burnham Prebys, instituto de investigación biomédica de California, en Estados Unidos.

METABOLISMO

La comunicación intracelular, la relación entre envejecimiento y metabolismo y los modelos para la investigación en envejecimiento más prometedores centrarán las presentaciones de los investigadores invitados.

Para la organización de las sesiones, el Simposio ha contado con el asesoramiento de un comité científico, en el que han participado destacados investigadores, como los doctores Sheldon Rowan, del Human Nutrition Research Center on Aging (HNRCA), en Estados Unidos; Nuria Martínez López, de la University of California-Los Angeles (UCLA); y Gerardo Cebrián-Torrejón, de la Université des Antilles (Francia).

Este encuentro científico sobre gerociencia tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, en su campus de Alfara del Patriarca los días 15 y 16 de julio, y se ha organizado con el objetivo de consolidar a esta Universidad como un referente emergente en investigación sobre envejecimiento.

"El objetivo de este Simposium es ofrecer desde la CEU UCH un entorno académico de alto nivel, que promueva la discusión científica, el establecimiento de colaboraciones y el desarrollo de nuevas estrategias en un ámbito clave para la salud como la gerociencia", destaca el profesor Eloy Bejarano.