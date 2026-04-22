Esquerra Unida apoya a Oltra y aboga por un frente amplio y movilizador de izquierdas para "recuperar València en 2027"

Consell Polític de EUPV - EUPV

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida València Ciutat valora positivamente el paso adelante comunicado por la exvicepresidenta de la Generalitat y referente de Compromís, Mónica Oltra, para concurrir como candidata a la alcaldía de València en las próximas elecciones municipales.

Esta valoración se enmarca en la voluntad política de EU de seguir trabajando, como viene haciendo hasta ahora, por la construcción de un proyecto amplio, movilizador, sólido y reconocible para la mayoría social valenciana, con el objetivo de recuperar el gobierno de la ciudad de València en 2027.

El Consell Polític Local de EU València Ciutat, reunido este pasado martes en su segunda sesión tras la elección de Bernabé Aldeguer como coordinador local, abordó la hoja de ruta de la organización para los próximos meses, incluyendo una primera valoración de las líneas generales del programa electoral y su posición ante las elecciones municipales, informa la formación.

Durante la reunión, Aldeguer trasladó la posición mayoritaria de la organización, valorando positivamente el paso adelante comunicado recientemente por Mónica para disputar la alcaldía de València, gobernada desde mediados de 2023 por Mª José Catalá (PP) en un ejecutivo compartido con Vox.

Para EU, la construcción de una candidatura unitaria de izquierdas debe asentarse sobre acuerdos programáticos sólidos y una relación política leal entre las fuerzas que comparten un horizonte de transformación.

"La unidad es el camino para consolidar una herramienta útil que defienda a la mayoría social trabajadora, fortalezca los servicios públicos, garantice el derecho a la vivienda y construya una València más justa, verde y feminista", manifiesta su nuevo coordinador.

Esquerra Unida continuará trabajando en los próximos meses en la elaboración colectiva de su propuesta programática y en el fortalecimiento de un espacio de confluencia que permita ofrecer a la ciudad "una alternativa seria, coherente y transformadora".

