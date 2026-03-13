Estabilizada una niña de once años tras ser rescatada de una piscina de un hotel de Benidorm (Alicante)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo - GVA - Archivo
ALICANTE, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
Efectivos sanitarios han estabilizado a una niña de once años tras ser rescatada del agua de una piscina de un hotel de Benidorm (Alicante). La menor ha sido trasladada al Hospital Marina Baixa con síntomas de ahogamiento.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha detallado que los hechos ocurrieron este jueves por la tarde y que recibió el aviso del suceso sobre las 19.00 horas, cuando movilizó una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).
La intervención del CICU se solicitó para asistir a esta niña que había sido sacada del agua de una piscina de un hotel de esta ciudad costera. Una vez allí, los servicios sanitarios estabilizaron a la menor, que posteriormente fue trasladada al Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa con síntomas de ahogamiento.