Estabilizado el incendio forestal de Forcall

Bomberos en el incendio de Forcall - CONSORCIO BOMBEROS CS

CASTELLÓ 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este domingo en la localidad castellonense de Forcall se ha dado por estabilizado esta madrugada, sobre las 3.30 horas, según ha informado el Consorcio de Bomberos.

Un total de siete medios aéreos y efectivos terrestres trabajaban ayer en la extinción del fuego, declarado a las 17 horas en Forcall.

En concreto, se movilizaron siete medios áreos, más dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos dotaciones de Bomberos de la Diputación de Castellón y un coordinador forestal.

Emergencias estableció la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF). Este nivel se activa cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.