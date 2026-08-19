Establecen un perímetro de seguridad tras la caída de cascotes del campanario de la iglesia de San Valero en València

Campanario de la iglesia de San Valero en València - GOOGLE MAPS

VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Policía Local y Bomberos han establecido un perímetro de seguridad tras la caída de cascotes del campanario de la iglesia de San Valero, en la ciudad de València, y la contrata de disciplina urbanística del Ayuntamiento realiza estos días el saneado y la supervisión del inmueble, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos han tenido lugar este lunes, cuando se recibió aviso de un desprendimiento en la torre campanario de la citada iglesia. Hasta el lugar han acudido efectivos de la Policía Local y del cuerpo municipal de Bomberos, que han señalizado y balizado la zona.

Además, han establecido un perímetro preventivo de seguridad para evitar el tránsito de personas, mientras que los Bomberos, que han inspeccionado la fachada, han colocado una malla en la misma.

El mismo lunes se le comunicó al párroco de la iglesia lo sucedido, pero este manifestó que, en pleno agosto, no encontraba "una empresa que con urgencia se encargara" de la situación, según han trasladado estas mismas fuentes.

Por ello, la contrata de disciplina urbanística del Ayuntamiento ha sido la encargada durante estos días de acudir a asumir el saneado y está realizando la supervisión del inmueble.