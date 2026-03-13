Las estaciones de Xàtiva y Colón y el paso peatonal de Alacant, cerrados durante las 'mascletaes' del 14 al 19

Archivo - Falleras en el metro - GVA - Archivo

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Metrovalencia cierra temporalmente el acceso a las estaciones de Xàtiva y Colón, así como el nuevo paso peatonal entre Xàtiva y Alacant, durante el disparo de las 'mascletaes' del 14 al 19 de marzo, siguiendo las recomendaciones realizadas por la Junta de Seguridad de la Subdelegación del Gobierno por Fallas.

El horario de cierre de las estaciones es de 12.30 a 14.30 horas, mientras que el del paso peatonal es de 12.20 a 14.30 horas, con el objetivo de evitar aglomeraciones que supongan cualquier tipo de riesgo para la ciudadanía y visitantes que por millares se concentran en el centro de València para disfrutar de las tradicionales 'mascletaes' de la plaza del Ayuntamiento.

Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) explica que, en años pasados, en algunas fechas concretas, la multitud congregada en los aledaños de la estación València Nord de Adif hacía imposible la salida de los usuarios por las bocas de metro de la estación de Xàtiva, produciéndose problemas derivados de la aglomeración de personas.

Desde Metrovalencia recomiendan a sus clientes que utilicen estaciones alternativas (Alameda, Bailén, Plaça Espanya, o Àngel Guimerà, según los casos) para esos días, que se informen de las mismas a través de su web, redes sociales o 'app' oficial y que sigan en todo momento las indicaciones de megafonía, teleindicadores y del personal de FGV distribuidos por la red.

En el caso de las personas de movilidad reducida, la recomendación es que sus desplazamientos se realicen antes y después del horario de cierre de las dos principales estaciones de la red y el paso peatonal, con la finalidad de evitar la habitual concentración de pasajeros que se suele producir durante las mascletaes.

FUEGOS ARTIFICIALES

Respecto a los castillos de fuegos artificiales, debido a que este año se volverán a disparar desde la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y no en el viejo cauce del Túria como en ocasiones anteriores, la estación de Alameda estará abierta durante toda la noche.

La mejor opción para desplazarse hasta el lugar más cercano y disfrutar de los fuegos artificiales es coger el tranvía: la línea 10 (Alacant-Natzaret) hasta la parada de Ciutat Arts i Ciències Justícia.

El paso peatonal entre Xàtiva y Alacant, que une las líneas 3, 5 y 9 de metro con la línea 10 de tranvía, estará cerrado los días 17 y 18 de 22 a 2 horas para que los viajeros del metro (de mayor capacidad que el tranvía) que bajen en Xàtiva no colapsen el hipotético trasbordo con el tranvía en Alacant.