El estand de Alicante en la feria gastronómica bate récord con más de 5.500 visitas

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de la feria Alicante Gastronómica cierra sus puertas este lunes tras cuatro días de 'showcookings', catas 'masterclass' y actividad como uno de los "mejores certámenes gastronómicos internacionales". Este año, en el que la ciudad es Capital Española de la Gastronomía, el estand del Ayuntamiento de Alicante ha batido récord con "aforo completo" todos los días y con más de 5.500 visitas.

La concejala de Hostelería, Lidia López, se ha mostrado "orgullosa" por "la buena respuesta de público en el estand municipal de esta edición, que ha sido de récord". "Nos sitúa en el máximo nivel con miles de vistas este año que somos Capital Española de la Gastronomía", ha apuntado.

También ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que se han acercado al puesto: "Cerramos el programa con mucha satisfacción y queremos agradecer también a los restaurantes, chefs y entidades, que son los protagonistas de este éxito, su implicación. Ellos nos posicionan internacionalmente, representan la excelencia y son un ejemplo".

Además, ha puesto en valor "la mayor feria experiencial de España". "Hemos contado con profesionales que son un referente en la gastronomía, acercado la alta cocina al público y dado a conocer la excelencia de nuestra cocina y productos que cuentan con la mayor calidad certificada con una programación única", ha agregado.

Y ha continuado: "Nuestra gastronomía es seña de identidad y vive su mejor momento por ello tenemos que sentirnos muy orgulloso del título de la capitalidad que nos posiciona como un destino gastronómico internacional único y de calidad".

DEGUSTACIONES DE PRODUCTOS LOCALES

En las cuatro jornadas de feria se han servido en el estand de Alicante un total de 4.800 degustaciones de productos locales, arroces, vinos, carnes, quesos, uva, vermuts, productos tradicionales como 'coca amb tonyina' y coca de mollitas y cocina internacional de Japón y Venezuela. El evento ha contado con una programación ininterrumpida en el espacio gastronómico del Ayuntamiento con más de 30 actividades.

Dos 'showcookings' han sido los protagonistas de esta edición en este espacio gastronómico alicantino y han tenido mucha expectación del público. El primero fue en la jornada inaugural del viernes que se cocinó la mejor croqueta de Alicante, ofrecido por Cheos, ganador del concurso, y el domingo se pudo probar la mejor tapa cofrade que sirvió el restaurante Insensato, ambos ganadores del título por votación popular este año.

El Ayuntamiento de Alicante acude todos los años a estas ferias para "promocionar y dar a conocer" la ciudad, su gastronomía, los restaurantes y productos "de kilómetro cero" con el objetivo de "aumentar su atractivo y ser un referente y destino excepcional" con su marca 'Alicante, ciudad del arroz'.