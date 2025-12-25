Estela Sanchis debuta en la novela con una "obra incómoda" que toma el pulso a la violencia

La escritora Estela Sanchis. - SARA IBÁÑEZ.

VALÈNCIA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una joven mujer llega a una residencia artística para escapar de un bloqueo creativo. Lo que en principio habría de ser una experiencia creativa, estimulante, se convierte, a través de un breve instante de apertura al caos, en un cúmulo de perturbaciones que la van acercando a los abismos de su interior y a los de los otros.

Este es el punto de partida de 'Hasta aquí todo va bien', una novela "incómoda" que supone el debut de la autora valenciana Estela Sanchis, hay una honda reflexión sobre la pulsión de violencia y la crueldad, sobre los vínculos enfermos de dependencia y los límites de la intimidad, sobre la ficción y la manipulación.

En la obra, que publica Candaya, los lectores encontrarán "una novela algo incómoda que les confronta con conflictos éticos y morales". Transcurre en una residencia de artistas en la que tres creadores de diferentes disciplinas tienen que convivir y trabajar durante varias semanas. El relato se va alternando con algunas experiencias pasadas del personaje principal, una joven artista atravesando un bloqueo creativo, explica la escritora en declaraciones a Europa Press.

Sanchis comenta que la novela surgió, en primer lugar, como un intento de resolver formalmente su propia experiencia en aquella residencia artística. "Efectivamente, el personaje lleva mi nombre porque el libro se plantea como una autoficción. Es decir, que parte de una situación real con, a priori, personajes reales. Esta decisión tiene un propósito que es forzar al lector a tomar un partido en los dilemas éticos que pueda plantear el libro, puesto que frente a la realidad somos más reactivos que con la ficción. Al acabar de escribir sentí que había llevado a cabo esa obra cuyo germen estuvo en aquella residencia pero que no pude entonces dar por terminada", relata.

Entre otras cuestiones, el libro aborda la voluntad de subvertir los roles de género. Sobre el estado este debate, la autora señala que siempre tiende a ser optimista y a pensar que sí que se avanza. "Sin embargo, en este caso particular, en un libro en el que el personaje femenino está siempre en la posición de poder, a menudo los comentarios han seguido poniendo el foco en el miedo que el lector y sobre todo la lectora ha sentido por ella", precisa.

"Seguimos teniendo muy integrados los roles de poder en cuanto al género y siento que eso muchas veces nos juega en contra porque considero que una parte también importante del trabajo está en hacer entender a las mujeres jóvenes (desde sus primeras relaciones afectivas, laborales, etc) que tienen más control del que creen, que no tienen por qué aguantarlo todo, que a lo mejor no son tan vulnerables y que pueden defenderse", argumenta.

"LA GUARDIA BAJA"

Otra realidad que planea en la novela son las diversas violencias que aparecen en la vida cotidiana. La escritora advierte de que "todo lo que damos por sentado se vuelve más peligroso, ya que nos pilla con la guardia baja, porque en lo cotidiano los mecanismos se automatizan para ahorrar energía en la toma de pequeñas decisiones y por tanto es un contexto más propenso a aceptar determinadas cosas".

Y añade: "A lo cotidiano le otorgamos menos gravedad, transigimos y rápidamente integramos cualquier como parte de nuestro paisaje. Y por otro lado lo consideramos un espacio privado y por tanto, si nos encontramos fuera, nos cuesta más intervenir aunque veamos violencia en él".

'Hasta aquí todo va bien' está obteniendo buenas críticas y Estela Sanchis está ya embarcada en otra novela "que está siendo una experiencia absolutamente diferente".

Asimismo, continúa con su labor al frente de la librería Bangarang de València, un espacio inaugurado pocos meses antes de la pandemia de covid que ha conseguido convertirse en un establecimiento de referencia en la ciudad.

Confiesa Sanchis que es complicado de compaginar la faceta como autora con la librería "porque ahora mismo estamos en un momento muy activo a nivel de programación y eso nos ilusiona también". "De cara a 2026 queremos seguir organizando una agenda que nos emocione y nos haga crecer", concluye.

Estela Sanchis (València, 1988) es licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València y en 2016 finaliza sus estudios de Máster en Fotografía, Arte y Técnica en la misma universidad. Trabaja principalmente con la fotografía, centrándose en las relaciones entre desconocidos, y los distintos mecanismos del voyeurismo en la sociedad actual. Ha participado en diversas exposiciones colectivas y ha expuesto de forma individual en España e Islandia. En 2017 fue galardonada con la beca VEGAP para la producción de su último proyecto.

En 2019 es premiada con el programa Cultura Resident del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de la plataforma Raïm. A finales de 2019 abre junto a Jaime Belda la librería Bangarang.