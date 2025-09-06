Las estrellas que estrenan el Roig Arena rinden tributo a la leyenda de Nino Bravo: "Será eterno"

David Bisbal califica al cantante valenciano de "grandioso"

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una leyenda, un genio y un referente. Estas han sido las palabras más repetidas por los artistas que esta noche se unen en el estreno del Roig Arena de València en el concierto 'Bravo, Nino', en el que se rinde homenaje al mítico cantante. "Mientras una persona siga escuchando a Nino Bravo, será eterno".

Así lo ha manifestado su hija, la también cantante Eva Ferri, que hoy también participa en este gran concierto tributo junto a una quincena de estrellas, entre ellas David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Miguel Poveda o Pitingo, entre otros.

Todos ellos han coincidido en mostrar la ilusión y la responsabilidad que supone formar parte de esta cita y estar a la altura de la "grandeza" del icónico intérprete melódico. Igualmente, han subrayado la importancia de España y València cuenten con un nuevo recinto multiusos como el Roig Arena, para el que han dedicado adjetivos como "espectacular" o "brutal". "Suena muy bonito", han remarcado.

Antes del inicio del concierto, que ha arrancado poco después de las 20.30 horas, los artistas han ido pasando por un photocall. Uno de los más esperados, David Bisbal, ha aseverado que Nino Bravo es "grandioso" y ha confesado que le hubiera gustado ser "un cantante de aquella época", debido a la importancia que le da a la canción romántica.

Muy orgullosos se han mostrado especialmente los artistas de la tierra, como Sole Giménez, quien ha celebrado que "después de años de ver cómo giras se iban a Madrid, Barcelona o Bilbao" sin pasar por la capital del Turia, ahora hay un espacio que contribuirá aún más a que "la música sea protagonista en València".

Como único representante del concierto homenaje que se celebró tras la muerte de Nino Bravo, Víctor Manuel ha recalcado que tenía que estar aquí y ha subrayado que no tiene ninguna intención de 'jubilarse', ya que es el público el que te retira cuando no compra entradas, ha reflexionado.

Todos los presentes han reconocido que la de Nino Bravo fue una de las voces mas destacadas de la historia de la música y han expuesto que ha sido un reto y un honor darle su toque, desde el flamenco de Miguel Poveda, Luis Cortés o Pitingo, la personalidad única de Chambao o Funambulista, los canción de autor de Andrés Suárez o Vanesa Martín, el indie representado por La Habitación Roja, Varry Brava o La Casa Azul, el pop de Marta Sánchez y Carlos Goñi y las propuestas de los más jóvenes, como Juanjo Bona y Sandra Valero.

Como no podía ser de otra manera, las hijas de Nino Bravo, Eva y Amparo, han sido las más conmovidas. "Es un sueño", han dicho a los periodistas, al tiempo que han agradecido la respuesta tanto de los cantantes como de los miles de personas que han agotado las entradas para este recital inaugural.