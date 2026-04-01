Un estudio alerta de que faltan sistemas de alerta temprana ante posibles deslizamientos en Benillup (Alicante)

Los participantes del trabajo, sobre uno de los taludes próximos a la población de Benillup (Alicante) - UA

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Alicante (UA) ha alertado de la "ausencia de planes municipales de actuación ante emergencias" el municipio alicantino de Benillup, además de la "falta de protocolos de monitorización, sistemas de alerta temprana y medidas estructurales de mitigación" ante el hipotético caso de que hubiera deslizamientos.

La institución académica ha analizado recientemente la situación de riesgo por movimientos de ladera en esta localidad, donde cerca del 40 por ciento de las viviendas están "potencialmente afectadas por procesos de inestabilidad del terreno".

El trabajo se enmarca en las actividades formativas del Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales y se ha llevado a cabo en colaboración con la población local, según ha detallado la UA en un comunicado.

El estudio también pone de relieve que hay un "vacío administrativo en la gestión de estos riesgos", que se ve "agravado por conflictos competenciales entre distintas administraciones", desde la estatal, hasta la autonómica y la provincial, que "dificultan la puesta en marcha de soluciones eficaces".

Según la UA, la investigación cobra "especial relevancia" en un contexto internacional marcado por episodios recientes como el deslizamiento de tierra registrado en la localidad italiana de Niscemi, que provocó el derrumbe de viviendas y evidenció "la importancia de anticiparse a este tipo de riesgos naturales".

"PROCESOS LENTOS Y PROLONGADOS"

Desde la institución académica han resaltado que "estos fenómenos, aunque a menudo percibidos como repentinos, responden a procesos lentos y prolongados, por lo que la identificación de señales precursoras resulta fundamental para reducir daños y mejorar la resiliencia de las comunidades".

Durante las últimas semanas, 17 estudiantes del máster, bajo la dirección del catedrático de Geografía Física Juan Antonio Marco Molina, han analizado sobre el terreno los factores que condicionan y desencadenan estos movimientos.

Entre ellos, destacan variables físicas como la pendiente, las litofacies, las formaciones superficiales, los episodios climáticos y la evolución geomorfológica de las laderas. El trabajo ha incorporado también un análisis socioeconómico y de percepción del riesgo por parte de la población.

La UA ha subrayado que esta experiencia, basada en el modelo de aprendizaje Research-Based Learning (RBL), refuerza su "compromiso" con la investigación aplicada y la búsqueda de soluciones a los "problemas reales" del territorio.

La institución ha apuntado que prevé dar continuidad a esta línea de trabajo mediante nuevas acciones de estudio y propuestas de intervención orientadas a "mejorar la gestión del riesgo en pequeños municipios de la provincia".