Cámara Valencia avisa de la "saturación" del aeropuerto y del "riesgo de colapso operativo"

El informe pide la ampliación "urgente" y alerta de que opera por encima del 130% de su capacidad en picos de demanda

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Valencia ha superado en 2024 su capacidad operativa nominal y llega a alcanzar "niveles de saturación" del 130 por ciento en picos de demanda. Esta situación "compromete gravemente su eficiencia" y se traduce en un "importante coste de oportunidad económico, empresarial y de posicionamiento internacional" para la provincia y para el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Así lo concluye el último informe de Cámara Valencia, que advierte de un riesgo de "colapso operativo" si no se acomete una "ampliación urgente". De mantenerse la tendencia actual, la saturación podría llegar al 165 por ciento en 2030, con "efectos negativos crecientes" sobre el tejido económico regional, según ha informado la entidad cameral en un comunicado.

"El aeropuerto de València está actuando como un freno al crecimiento. Su insuficiente capacidad es ya un factor limitante para el desarrollo del turismo, la logística y la atracción de inversiones", ha afirmado el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata.

Según el informe, la "degradación" de los estándares de calidad en los servicios al viajero es uno de los aspectos "más críticos". "Esto afecta directamente al turismo, que representa el 15% del PIB valenciano y da empleo a más de 300.000 personas", advierte la Cámara.

La "menor capacidad" para atraer turistas de alto poder adquisitivo y el "deterioro" en la percepción del destino "comprometen la posición de València en los mercados internacionales más competitivos", señala el informe, que apunta que la "saturación" aeroportuaria también impacta en las 56.954 empresas valencianas que dependen del transporte aéreo, que se enfrentan ya a "sobrecostes logísticos" y "pérdida de eficiencia" en sus cadenas de suministro, lo que las hace menos competitivas a nivel internacional.

"INFRADOTACIÓN"

El estudio también señala la "infradotación" del aeropuerto respecto a infraestructuras similares en otras regiones de España y Europa, lo que agrava su "desventaja estratégica". "La falta de inversión en capacidad aeroportuaria no solo afecta al transporte aéreo, sino que limita el potencial de crecimiento económico, frena la atracción de capital extranjero y reduce la competitividad de nuestras empresas", ha añadido Morata.

Cámara Valencia insta a abordar "con urgencia" la ampliación del aeropuerto "para garantizar su papel como motor económico y logístico de la Comunitat Valenciana en los próximos años".