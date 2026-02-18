Un estudio cuantifica los beneficios que las aves de España aportan a las personas

Martín pescador - SEO BIRDLIFE

ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con estudiosos de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), han desarrollado la primera base de datos que cuantifica los servicios ecosistémicos que las aves nativas de España proporcionan a las personas y al medio ambiente.

El estudio, publicado en 'Ardeola: International Journal of Ornithology', presenta ServiBirds, una herramienta "pionera" que "evalúa el papel ecológico, cultural y económico de 378 especies de aves pertenecientes a 73 familias", según ha detallado SEO BirdLife en un comunicado.

El trabajo, liderado por Esther Sebastián-González, del Departamento de Ecología de la UA, analiza 12 tipos de servicios ecosistémicos, de provisión, regulación y culturales, que las aves ofrecen a la sociedad.

Entre ellos, se incluyen el control de plagas, la dispersión de semillas, el reciclaje de materia orgánica, el valor estético, artístico y ecoturístico, así como su importancia como especies cinegéticas o simbólicas.

"Las aves son esenciales para el bienestar humano: regulan procesos ecológicos clave y además inspiran nuestra cultura, el arte y el turismo", explican los autores en este estudio.

El análisis muestra que todas las especies de aves aportan algún tipo de servicio ecosistémico y que más del 60 por ciento contribuye a cuatro o más servicios distintos. Entre las especies más relevantes, destacan la urraca común ('Pica pica') y el mirlo común ('Turdus merula'), que proporcionan múltiples servicios de regulación, y el buitre leonado ('Gyps fulvus'), que sobresale por su papel en la eliminación de carroña.

En el ámbito cultural, especies como la perdiz roja ('Alectoris rufa'), el águila real ('Aquila chrysaetos') o el jilguero europeo ('Carduelis carduelis') destacan por su relevancia estética, artística y ecoturística.

"MÁS ALLÁ DE LA BIODIVERSIDAD"

El estudio subraya que el valor de las aves "va más allá de la biodiversidad", ya que "también tiene repercusiones económicas y sociales, especialmente en el turismo ornitológico".

"ServiBirds nos permite identificar qué especies son claves para el mantenimiento de los ecosistemas y cómo su conservación impacta directamente en la calidad de vida humana", añaden los investigadores.

Además de ofrecer un marco de referencia para España, "el enfoque de ServiBirds puede aplicarse en otras regiones y grupos taxonómicos", y sirve "como herramienta para gestionar y conservar la biodiversidad de forma más efectiva".

El estudio ha sido llevado a cabo por un equipo compuesto por los investigadores Esther Sebastián-González, Susana Carrión, Germán López-Iborra, Claudia Pérez, Gloria Rocher, José García-Rodríguez y Adrian Orihuela-Torres, del Departamento de Ecología y del de Tecnología Informática y Computación de la UA.

También por los estudiosos del Área de Ecología de la UMH José Antonio Sánchez Zapata, Francisco Botella y Juan Manuel Pérez-García, así como por Cristian Pérez-Granados, del CTFC, y forma parte del proyecto CHAN-TWIN, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con fondos Next Generation (TED2021-130890B-C21).