Un estudio de la UPV evidencia la durabilidad de materiales con fibras recicladas y naturales para el confort acústico

Un estudio de la UPV evidencia la durabilidad de materiales elaborados con estas fibras recicladas y naturales para mejorar el confort acústico de los edificios. - UPV

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha evidenciado la durabilidad de materiales elaborados con fibras recicladas y naturales para mejorar el confort acústico de los edificios y conseguir una construcción más sostenible.

Este trabajo refrenda "el potencial de estos materiales como alternativa sostenible para el diseño de edificios más eficientes y respetuosos con el medio ambiente", según ha informado la institución académica en un comunicado.

Así, ha detallado que materiales acústicos fabricados con fibras recicladas y naturales "pueden conservar gran parte de sus prestaciones incluso después de más de 16 años de envejecimiento".

La UPV ha explicado que esta es la conclusión de un estudio liderado por investigadores del Campus de Gandia de esta institución académica.

El trabajo, publicado en Case Studies in Construction Materials, ha sido desarrollado por Jesús Alba, Romina del Rey y Jordi Garcia-Peris y analiza la evolución a largo plazo de 32 materiales acústicos fabricados con poliéster reciclado, residuos textiles, algodón, lana, cáñamo, yute, kenaf o fibra de coco, entre otros.

Estos materiales se utilizan para reducir la reverberación y mejorar el confort sonoro en aulas, oficinas, auditorios o viviendas. Además, también pueden contribuir al aislamiento acústico.

Aunque estudios anteriores ya habían demostrado que pueden alcanzar prestaciones comparables a las de productos convencionales, apenas existían datos sobre su comportamiento después de largos periodos de tiempo, ha detallado la UPV.

Las muestras analizadas fueron fabricadas y caracterizadas originalmente en 2009, en el marco de un proyecto europeo LIFE. Desde entonces permanecieron almacenadas durante aproximadamente 16 años y medio en condiciones ambientales interiores no controladas, sometidas a variaciones de temperatura y humedad y a la acumulación de polvo, ha explicado la universidad.

Durante este periodo, las muestras soportaron temperaturas de entre aproximadamente 0 °C y 35 °C y humedades relativas de entre el 45 por ciento y el 85 por ciento. Estas condiciones permitieron estudiar su respuesta ante un envejecimiento prolongado similar al que pueden experimentar muchos materiales acústicos utilizados en espacios interiores, ha señalado la UPV.

Así, ha apuntado que el equipo investigador volvió a analizar las muestras utilizando los mismos procedimientos empleados en 2009 y comparó parámetros clave como la absorción sonora y la resistividad al flujo de aire.

"Los resultados muestran que, en general, los materiales mantienen gran parte de sus propiedades acústicas originales después de más de una década y media", ha manifestado Jesús Alba.

MATERIALES SINTÉTICOS

La UPV ha comentado que el estudio detecta una mayor estabilidad en los materiales predominantemente sintéticos. Los fabricados con fibras naturales o combinaciones híbridas mostraron una mayor sensibilidad al envejecimiento, aunque conservaron también un comportamiento acústico notable.

En conjunto, los resultados confirman que tanto los materiales reciclados como los naturales pueden mantener durante largos periodos una capacidad de absorción acústica adecuada, ha remarcado la institución académica.

Los investigadores completaron el estudio con análisis de microscopía óptica para evaluar posibles cambios en la estructura de las fibras, su diámetro y porosidad, y comprender mejor las transformaciones físicas asociadas al envejecimiento natural.

"DATOS ÚTILES"

El equipo investigador de la UPV ha asegurado que estos resultados aportan "datos útiles para arquitectos, profesionales de la ingeniería y fabricantes", además de permitir "reducir la incertidumbre sobre la durabilidad de materiales reciclados y naturales destinados al acondicionamiento acústico de edificios".