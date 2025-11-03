EUPV advierte que la dimisión de Mazón no borra su "negligencia criminal" y pide elecciones

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida (EUPV) celebra la anunciada dimisión del todavía 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, como "una victoria de la lucha de las víctimas de la dana, de sus familias y de la presión social del pueblo valenciano, que no ha dejado de movilizarse ni de exigir justicia durante todo un año".

Ahora bien, advierte que "esta dimisión no borra la negligencia criminal que costó vidas" y reclama una convocatoria electoral en la Comunitat Valenciana: "Desde Esquerra Unida lo decimos claro: queremos votar. El pueblo valenciano merece decidir democráticamente su futuro y abrir una nueva etapa de verdad, justicia y dignidad".

"No nos quedaremos con los brazos cruzados: queremos saber toda la verdad sobre qué hizo Mazón el día de la dana y por qué no se envió la alerta que habría podido salvar tantas personas. Exigimos que el proceso judicial continúe y que la comisión de investigación del Congreso, en la que participamos activamente, pueda aclarar todos los hechos y las responsabilidades políticas e institucionales", manifiesta la coordinadora de EUPV, Rosa Pérez Garijo.

Para la formación de izquierdas, con la dimisión de Mazón se abrirá "un tiempo de esperanza después de mucho dolor": "La Generalitat de la vergüenza se tiene que acabar. El nuevo gobierno se tiene que decidir por parte de los valencianos y valencianas, que hemos sufrido una tragedia sin precedentes y una gestión criminal".

Además, reprocha al todavía jefe del Consell y líder del PPCV que "se va como ha gobernado: mintiendo". "No ha dimitido ni ha querido nunca dimitir, lo ha dimitido el pueblo valenciano, y el PP lo ha estado tapando y aplaudiendo durando todo el año", recalca.

"NADA ACABA HOY"

Por su parte, el diputado en el Congreso por EUPV y vicepresidente de la comisión de investigación de la dana, Nahuel González, expresa: "Las víctimas han demostrado más dignidad que todo el PP junto durante un año. Vamos a estar a su lado hasta el final para que se sepa todo. No acaba nada hoy: empieza la justicia, la verdad y la reparación".

Y concluye: "Durante un año, el Partido Popular ha encubierto a Mazón y ha despreciado las víctimas. Feijóo lo ha cesado por cálculos electorales, no por humanidad ni por decencia. Esta dimisión llega tarde y no limpia la mancha de un gobierno que antepuso su imagen al dolor de un pueblo".

