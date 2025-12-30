Eurodiputados valencianos resaltan los 40 años de la Comunitat en la UE como una "historia de éxito" y "modernidad"

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Eurodiputados de PSOE, PP y Compromís han puesto en valor que las cuatro décadas que cumple España dentro de la Unión Europea han supuesto para la Comunitat Valenciana una base de "prosperidad", una "historia de progreso", de "éxito" y un apoyo en los momentos más complicados como la dana.

Es el balance que han realizado, en declaraciones a Europa Press, tras la publicación de la iniciativa 'Desde 1986', un proyecto del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España para conmemorar los 40 años de la adhesión de España y Portugal.

El vicepresidente del Parlamento Europeo, el 'popular' Esteban González Pons, ha resaltado que "hace 40 años, con la adhesión de España a la Unión Europea llegó la modernidad a todos los rincones de nuestro país", también a la Comunitat Valenciana, que "se ha convertido en una potencia turística y comercial de primer nivel".

"Como hijo de una humilde ciudad de pescadores quiero poner de manifiesto cómo la llegada de la Unión Europea trajo una revolución en nuestra forma de ser en el mundo. Fuimos capaces de entender la oportunidad y abrir nuestras maravillosas playas a millones de turistas europeos, exportar nuestra cerámica, calzados, cítricos y, cómo no, llevar nuestros arroces a lugares que nunca antes habíamos imaginado. En Europa saben dónde tienen que venir si quieren descansar, hacer negocio o buscar nuevas oportunidades", ha subrayado.

González Pons ha incidido en cómo los valencianos entendieron esta adhesión "como un punto partida conscientes de que era el primer paso de un largo camino por delante". "Seguiremos trabajando para ser mejores porque sabemos que gracias a esta región, Europa es un lugar mejor para vivir y la Comunitat Valenciana, una tierra cargada de oportunidades".

Para el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, "la pertenencia a la UE es una historia de éxito para España y para la Comunidad Valenciana. Un éxito que en nuestra comunidad seguiremos aprovechando para mejorar la vida de las generaciones que vienen por detrás".

"BASE DE NUESTRA RESILIENCIA"

Desde el PSOE, Leire Pajín ha resaltado que "la Unión Europea es clave para la Comunitat Valenciana, es la base de la prosperidad de nuestra economía, de nuestra resiliencia como sociedad".

"La UE nos da acceso a un mercado de 450 millones de personas, donde nuestras empresas venden cada año unos 37.000 millones de euros, y nos permite defender mejor nuestros intereses frente al aumento de aranceles y las amenazas de Trump", ha expuesto.

Además, la eurodiputada socialista ha incidido en que, "cuando han llegado momentos difíciles, como la dana, la ayuda europea llegó: casi 1.600 millones de euros para la reconstrucción tras la dana -del Fondo de Solidaridad y otros fondos".

Asimismo, Leire Pajín ha puesto en valor que la Comunitat Valenciana se beneficia de los fondos Next Generation, que permitirán a la economía y sociedad "estar preparadas para afrontar retos globales y modernizar sus infraestructuras mediante la asignación de 5.425,83 millones de euros de los fondos Next Generation (2021-2025)". Igualmente, ha destacado los "casi 55 millones de euros de la PAC para nuestros agricultores y el impacto económico de 452 millones de euros que genera la EUIPO desde Alicante".

"OPORTUNIDADES COMPARTIDAS" Y "NUEVOS CAMINOS"

Por su parte, desde Compromís, Vicent Marzà ha valorado que los 40 años de la Comunitat Valenciana dentro de la Unión Europea han sido "una historia de progreso y de oportunidades compartidas". "Europa ha abierto las puertas a miles de estudiantes valencianos con programas como Erasmus, que han podido formarse y crecer en un espacio común de valores, derechos y convivencia. También ha abierto nuevos caminos para nuestras exportaciones, desde los productos cerámicos hasta la automoción o la agricultura mediterránea, que hoy llegan a todos los rincones del continente sin barreras gracias al mercado único", ha resaltado.

El parlamentario valenciano cree que "la integración europea nos ha hecho más exigentes y responsables en la protección de nuestro territorio y del medio ambiente. En ese sentido, ha destacado que "la Red Natura 2000 o las directivas europeas de calidad del agua, del aire y de conservación de espacios naturales han sido claves para proteger l'Albufera o Tabarca o avanzar en los espacios verdes a nuestras ciudades y barrios".

No obstante, Marzà ha advertido que "todavía tenemos retos pendientes". "Necesitamos perfeccionar la Unión para que sea también una Unión social que garantice derechos básicos como el derecho a la vivienda o a un trabajo digno", ha expuesto.

Del mismo modo, ha defendido que "Europa tiene que completar también mecanismos de respuesta común ante nuevos desastres naturales, como el Mecanismo de Protección Civil, para hacer frente a las emergencias climáticas que ya vivimos cada año".

Vicent Marzà ha lamentado que, "mientras la Unión avanza hacia una economía verde y resiliente, algunos quieran diluir la protección ambiental, tanto desde Bruselas como desde el Consell valenciano".

"Pretender desatarse del Pacto Verde Europeo es un error: es precisamente esta hoja de ruta el que nos puede dar seguridad, modernizar nuestra economía y proteger las generaciones futuras", ha advertido.