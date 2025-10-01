Eva Blasco optará a la reelección como presidenta de la CEV Valencia

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, ha anunciado este miércoles a la junta directiva de la patronal valenciana su voluntad de presentar una candidatura para revalidar el cargo, según ha podido confirmar Europa Press.

Blasco ha trasladado sus planes de continuidad en el marco de las elecciones de la CEV en las que el actual presidente autonómico, Salvador Navarro, ha dado un paso al lado y no repetirá al frente de la patronal. El presidente de Femeval, Vicente Lafuente, es el único candidato por el momento para tomar el relevo de Navarro.

Lafuente, en una rueda de prensa la semana pasada, explicó que se había puesto en contacto con las patronales territoriales y que la intención es que presenten por su parte "listas consensuadas" y "equilibradas por sectores y territorios". Así, precisó ya ha habido contactos con dirigentes provinciales, entre ellos Eva Blasco, para trabajar en las listas. "La valoración está siendo muy positiva", dijo el presidente de Femeval.

En Castellón, Luis Martí (Ashotur) presentará su candidatura para presidir la CEV en esta provincia, y el actual mandatario de CEV Castellón y presidente de la Asociación Empresarial Castellonense de Transporte de Mercancías (ACTM), Carmelo Martínez, será el vicepresidente primero.

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) adelantó la convocatoria de sus elecciones y el plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de octubre. La jornada electoral se celebrará el 6 de noviembre de 2025.