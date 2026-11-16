Evacuados cuatro ocupantes de una vivienda y rescatado un perro tras un incendio en la playa de Almassora, en Castellón

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón durante las labores de extinción de un incendio en una vivienda de Almassora. - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE CASTELLÓN

CASTELLÓN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han intervenido en un incendio registrado en una vivienda unifamiliar adosada situada en la playa de Almassora, un suceso en el que los cuatro ocupantes del inmueble han tenido que ser atendidos y evacuados por los servicios sanitarios y en el que los bomberos han rescatado con vida a un perro del interior.

Según ha informado el Consorcio Provincial a través de redes, hasta el lugar del incidente se desplazaron dotaciones del parque de la Plana Baixa. Las llamas afectaron a la totalidad de la cocina del domicilio y el humo se extendió por el resto de las estancias de la vivienda.

Durante las labores de extinción, los efectivos rescataron con vida a un perro que había quedado atrapado en el interior del inmueble, al que suministraron aire y prestaron una primera asistencia antes de su traslado a un centro veterinario.

En el dispositivo de emergencia también colaboraron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Almassora.