Evacuan por precaución la estación de autobuses de Torrevieja por una maleta abandonada

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

ALICANTE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estación de autobuses de Torrevieja (Alicante) ha sido evacuada este viernes por precaución debido a la presencia de una maleta abandonada en las instalaciones.

Así lo han señalado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, que han explicado que "no ha existido ninguna llamada de amenaza" en relación con este caso.

Las mismas fuentes han indicado que, debido a esa maleta abandonada, toda la estación se ha evacuado y que, en este contexto, se ha activado el protocolo de actuación por precaución.