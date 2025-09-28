El evento mundial Pokémon GO City Safari aterriza en València: "El videojuego es una forma de hacer cultura"

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones de València, Paula Llobet, ha destacado, durante la celebración del evento mundial Pokémon GO City Safari, que el videojuego es "una forma de innovar, de hacer cultura".

En declaraciones a Europa Press, Llobet ha puesto en valor que la ciudad se ha convertido en la capital del videojuego a nivel nacional durante este fin de semana: "Acogemos este safari de Pokémon GO y tenemos a miles de personas de toda España que han venido a descubrir la ciudad con este videojuego".

En esta línea, ha destacado que el objetivo de Valencia Game City es "impulsar también este sector, el videojuego tan importante y con tanto crecimiento en los últimos años". A su juicio, "es como una forma de innovar, una forma también de hacer cultura, de poder descubrir todo el patrimonio de la ciudad de una manera amable, accesible".

"Es un videojuego para todas las edades, que está además pensado para personas con necesidades especiales y que además te saca un poco de tu casa y lo que te hace es socializar", ha resaltado, al tiempo que ha puesto en valor "el poder jugar gente de todas las partes de España" y "descubrir todas las bondades de la ciudad de València como la Estació del Nord, la Harinera".

Y ha añadido: "Tener imágenes en las Torres de Serrano, en las Torres de Quart, en todos los monumentos de la ciudad, una manera distinta de hacer turismo, de hacer cultura, de innovar y de hacerlo además posicionando a València como la capital del videojuego".

La concejala ha remarcado que "hay muchas personas internacionales que son fans de este safari de Pokémon y que utilizan esta oportunidad para descubrir València de una forma distinta". Además, ha añadido que lo hacen "de la mano de esa gamificación que se impulsa con los videojuegos para poder descubrir la cultura de una manera más alegre, más interesante, para poder hacerlo con familiares, con amigos y además con gente de todas las nacionalidades y diferentes partes del mundo".

"Tenemos miles de personas que han venido el fin de semana, tenemos una buena ocupación hotelera, pero sí que es verdad que en Valencia pasan muchas cosas. Hemos también tenido un fin de semana fallero con gente que viene y tenemos deporte, así que bueno, València está en un buen momento", ha manifestado.

En esta línea, ha señalado que la ciudad "ya se ha recuperado después de los primeros meses de este año que estaba afectada por la dana": "Tenemos ya cifras similares al año 2024, el mejor año de la historia de la ciudad".

"Ahora trabajando para que ese turismo sea sostenible y encontrar ese equilibrio entre un sector que es muy importante para el desarrollo económico de la ciudad y para el empleo también de nuestros vecinos con preservar la identidad de la ciudad de València, la calidad de vida buscando esos visitantes que cuidan nuestro patrimonio, que lo valoran, que cuidan nuestros recursos naturales y que se integran muy bien en la ciudad", ha concluido.