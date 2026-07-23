El exalcalde Echávarri afirma que vender el solar de Alicante para VPP era un "buen proyecto" que luego "validó" Barcala

El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri, este jueves en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes por las VPP de Les Naus - JOSÉ CUÉLLAR / CORTS VALENCIANES

ALICANTE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri ha señalado que durante el equipo de gobierno del tripartito que conformaron PSPV, Compromís y Guanyar se decidió impulsar la venta del solar de Playa de San Juan en el que ahora están las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus porque ello era un "buen proyecto" para obtener ingresos y que, tras la llegada de Luis Barcala (PP) al cargo de primer edil, ese nuevo ejecutivo "sacó pecho", "validó" esa "decisión política" y la aprobó en la junta local.

Ha sostenido que ese planteamiento se realizó para que el consistorio lograra esos ingresos en un contexto de dificultades económicas paras las arcas municipales. "No teníamos ni para comprar grapas", ha apostillado, al tiempo que ha indicado que luego "todo se enfanga y se enturbia" con la adjudicación de la parcela y los pisos.

Así lo ha trasladado Echávarri este jueves durante la comisión de investigación constituida en Les Corts Valencianes tras la polémica del Residencial Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, en una causa en la que hay 15 personas imputadas. Entre ellas está la ahora exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, que dimitió poco después de conocerse que fue adjudicataria de un inmueble.

Echávarri formalizó su dimisión como primer edil de Alicante en abril de 2018, después de que fuera procesado por el conocido como caso Comercio y el despido de una funcionaria interina del Ayuntamiento que resultó ser la cuñada de Barcala, entonces concejal en la oposición.

El Tribunal Supremo (TS) confirmó en 2022 que Echávarri prevaricó en los dos procesos judiciales, por los que fue condenado, en el primero, a ocho años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público y, por el segundo, a cuatro años y medio de inhabilitación.

"DEPREDADORES DE LA SOCIEDAD"

Durante su comparecencia, el exalcalde ha aseverado que la derecha ya tiene preparadas las conclusiones de la comisión y que "no ven importante" lo que ha pasado con Les Naus. Asimismo, cree que son "depredadores de la sociedad" porque "se quedan las mejores piezas" y "dejan los despojos" a los demás. "Por eso no lo ven grave", ha indicado.

"Lo llevan en su ADN. Piensan que no todos somos iguales", ha espetado Echávarri, quien también ha acusado a formaciones de este espectro político, como PP y Vox, de intentar de "expandir el fango" ante este "escándalo" y espera que no se repita una situación similar, ya que se está investigando si existieron o no irregularidades.

"PLAN DE AJUSTE"

A preguntas del diputado de Vox Miguel Pascual, el exalcalde socialista ha manifestado que él no intervino en el proceso de enajenación de la parcela de Playa de San Juan debido a que eso se aprobó "posteriormente", ha trasladado.

Sobre por qué no acudió a comparecer en la comisión municipal, Echávarri ha indicado que no lo hizo porque tenía trabajo y por su condición de autónomo, y ha apostillado que ve "grave" que ediles del PP "que cobran y que están en el Ayuntamiento no hayan ido" a este órgano.

Además, ha apuntado que "suelo municipal hay a punta pala" y que no era el único solar que quedaba disponible en Playa de San Juan. Sobre la posibilidad de venderlo, ha asegurado que fue una "decisión política" promover las VPP, que ha calificado de "prioridad popular", ya que finalmente unos "jetas", que "han sido calificados así" en Les Corts, "se han adjudicado" inmuebles, ha destacado.

"No teníamos ni para comprar grapas", ha remarcado Echávarri respecto a la situación económica del consistorio en el que fue alcalde entre 2015 y 2018, sobre lo que ha apuntado que había un "plan de ajuste" y que había que afrontar una sentencia por la que se tenían que pagar 18 millones de euros a la promotora Hansa Urbana por una "tropelía que hizo el PP".

El exprimer edil ha agregado que se ofreció a la empresa el suelo y que esta lo rechazó, el proceso se paralizó pero se retomó en diciembre de 2017 y entonces, cuando se estaba preparando el presupuesto de 2018, se decidió incluir el solar como futuro ingreso.

"NO HAY MÁS"

Por otro lado, en contestación a preguntas de la diputada de Compromís María José Calabuig, Echávarri ha señalado que el exconcejal del PP Carlos Castillo, al que se ha referido como alguien "competente" y a quien admira, "ratificó" la decisión política y "la bendijo" posteriormente para obtener "dinero para inversiones". "No hay más", ha sentenciado.

En respuesta a cuestiones del diputado del PSPV José Díaz, el exalcalde ha trasladado que Barcala presidía la junta de gobierno local que aprobó la venta de la parcela y que cuando se adjudicó el suelo a la cooperativa en 2022 estaba gobernando el PP con Ciudadanos.

TIPO DE VIVIENDAS

Por otro lado, el diputado del PP Javier Gutiérrez ha incidido en que Echávarri era alcalde de Alicante cuando se inició el expediente de enajenación del suelo de Playa de San Juan.

Preguntado por si el Ayuntamiento tuvo oportunidad de elegir otro formato como el de viviendas sociales, el expolítico socialista ha aseverado que el consistorio "no tenía ni dinero ni recursos para ejecutar" un proyecto como ese.

Así, ha hecho hincapié en que había un "plan de ajuste terrible" y no existía "ni un solo euro para poder invertir", ni capacidad técnica ni económica, para poder construir viviendas sociales, pero que sí estaba el solar, un activo que se quiso vender para obtener dinero, ha trasladado.

Gutiérrez ha insistido en que fue el gobierno del Botànic en la Generalitat el que nombró al técnico que visó los expedientes del Residencial Les Naus --el funcionario de la Conselleria de Vivienda en Alicante que se encuentra investigado en la causa, en la que también está imputada la pareja de este empleado público y que, además, es arquitecta en el consistorio alicantino--.

Sobre la jefa de Contratación y exdirectora general María Pérez-Hickman, Echávarri se ha referido a ella como una "estupenda" funcionaria "de toda la vida" del consistorio y ha hecho alusión a que luego ha ocurrido la polémica de Les Naus. El exalcalde también ha dicho que no conocía al promotor: "Por mi despacho no paseó".