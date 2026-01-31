La exaltación de Carmen Prades reivindica una fiesta "en pleno crecimiento": "Demuestra que ser fallero está de moda"

La exaltación de Carmen Prades como fallera mayor de València 2026 reivindica una fiesta "en pleno crecimiento" - JCF

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha exaltado este viernes a la fallera mayor de 2026, Carmen Prades, encumbrada como la máxima representante de una fiesta que es "mucho más" que eso, porque supone "una forma de vida" que "tal vez" solo entiendan quienes forman parte de ella, que pone en valor sus tradiciones y costumbres y que, en conjunto, llama a ser "la manifestación de arte urbano más grande del mundo": "Una fiesta en pleno crecimiento, con un censo espectacular, lo que demuestra que ser fallero está de moda".

En este acto, uno de los más importantes del calendario al marcar cada año el inicio de la cuenta atrás para las fiestas, ha reunido de nuevo a centenares de falleros en el Palau de la Música. Respecto a las autoridades, además de la alcaldesa de València, María José Catalá, ha asistido también el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Para la ocasión, Carmen Prades ha optado por el color 'terreta', en "homenaje a València y a todas las personas que forman parte de ella", un tono neutro, "versátil y elegante" como "una declaración de amor a su tierra y a las raíces que la unen a ella".

Como novedad, este año se ha celebrado en un único acto y sin descanso: primero el espectáculo y a continuación la imposición de las bandas que las acredita como máximas representantes de la ciudad.

Respecto al espectáculo, en esta ocasión ha llevado el nombre de la fallera mayor de València, 'Carmen', y ha consistido en un montaje que el bailarín valenciano Ismael Turel Yagüe ha preparado junto con la Banda Sinfónica Municipal de València. A cargo de la batuta de esta agrupación musical ha estado el maestro Miguel Vidagany. La selección musical ha consistido en una propuesta romántica que evoca la época dorada de los grandes escenarios europeos y de la Rusia de los zares donde triunfó el valenciano Francisco Miralles.

La primera bailarina de la apertura de 'Carmen' ha sido Ainhoa Segrera, que ahora mismo forma parte del Balletto di Roma, en Italia, y que ha estado acompañada por otro valenciano, Adrián Román, profesor del Conservatorio Profesional de Danza de València.

Los encargados de la escenografía han sido los directores de arte Nacho Fernández y Ana Ariño, que han introducido parte del espectáculo desde el hall. De hecho, han habido elementos escénicos que han transformado por unos momentos el Palau de la Música en un teatro para, después, difuminarse y dejar paso a los elementos icónicos de la noche como 'La Cadira d'Or'.

Asimismo, detrás del diseño de vestuario y de la figuración, Gema Verdejo y su equipo han realizado un trabajo de caracterización recuperando los peinados de la época victoriana que han recordado a los tres moños del peinado de valenciana de la actualidad.

PRADES Y SU CORTE RECIBEN LA BANDA

Tras el espectáculo, la Banda Municipal ha ocupado su lugar para recibir con las correspondientes suites a la corte de honor y la fallera mayor, momento en que se les ha impuesto la banda y la 'joia' que las acredita oficialmente como máximas representantes.

Al respecto, Carmen Prades ha escogido a Álvaro de la Mano Balaguer, quien fuera su presidente infantil durante su reinado del año pasado en su comisión, Convento Jerusalén-Matemático Marzal, y a su hermano, Carlos Prades, como portadores de la banda, el ramo, la 'joia' y la colocación de la almohada.

MANTENEDOR

Tras la imposición de la banda a la fallera mayor y la ofrenda floral, ha cogido el testigo del acto el mantenedor, función que este año ha recaído en el comunicador valenciano Boro Peiró.

En su discurso, ha destacado que Prades es "fallera en estado puro, sin edulcorantes, ilusión y respeto por esa banda y esa joia, es fiesta que aborrona, inocencia en estado puro, es València, luz y vida". "Quiere llegar a todos los falleros, del 'cap i casal' y de los pueblos, que también te esperan", ha señalado. "Aquella niña que miraba la fiesta con respeto entendió enseguida que ser fallera era sentir, cuidar, respetar y compartir sin saber que un día se convertiría aquel sueño en realidad", ha agregado.

Dicho esto, ha reivindicado que las Fallas, "la fiesta que tanto queremos, la que tanto nos ha dado, son mucho más que una fiesta: son una forma de vida que, tal vez, solo entendemos los falleros, fiesta en pleno crecimiento, con un censo espectacular, una fiesta que demuestra que ser fallero está de moda".

Pero también ha resaltado que las Fallas son una fiesta "solidaria, que cuida y mima sus tradiciones y costumbres, hecha de personas que admiran, año tras año, la figura de quien ocupa esa 'Cadira d'Or', tu figura, la fallera mayor de València".

"Una fiesta que nos hablará de ilusión, de solidaridad, de 'germanor' y de esperanza: 27 metros de esperanza que, de las manos de Alejandro Santaeulalia y Vicent Llácer, se levantará en la majestuosa plaza del Ayuntamiento y llevará un mensaje al mundo entero", ha continuado, en alusión a la falla municipal.

"Una fiesta que convertirá las calles y plazas en la manifestación de arte urbano más grande del mundo. Este año la fiesta se escribirá con pólvora, de las manos de los maestros pirotécnicos que harán de la pólvora, fiesta; de la catedral y del cielo, un cuadro; de la mañana despertà; y de la noche, fuego y de València, la ciudad que albergará el simposio internacional", ha aseverado.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que este 2026 las fiestas josefinas se escribirán "con mucho aprecio, el de las falleras y falleros que representan a un colectivo de más de 120.000 personas". "Un colectivo que respeta y admira a su fallera mayor, que estará a tu lado todo el año. Un colectivo que no te fallará, que no te dejará a solas en ningún momento, que te reconoce como lo que eres, la embajadora de la fiesta, la máxima representante", ha resaltado.

Precisamente, Peiró se ha dirigido al colectivo fallero, al que ha felicitado por su labor, y ha aprovechado para poner en valor el trabajo de las representantes de las comisiones: "Sois reinas de vuestra comisión y embajadoras de vuestro barrio, sois el reflejo donde se miran los pequeños, y el orgullo de vuestra gente". También a los presidentes y presidentas de las comisiones: "Gracias por vuestro trabajo y entrega diaria".

Finalmente, ha destacado que la fallera mayor de València "no solo representa un año", sino "una manera de querer": "Este año eres nuestros ojos, nuestra voz, nuestra guía. Es de esas personas que dan seguridad, porque cuando Carmen está, todo está. Es mi voz, pero quien te habla es València. Es mi voz, pero quien te habla son ellas y ellos, son las Fallas. Y ahora sí, respira, párate un segundo, y hazlo como toca este momento. Hazlo tuyo, hazlo intenso, hazlo único, hazlo irrepetible".

PIROTECNIA PARA FINALIZAR

La exaltación de la fallera mayor de València ha concluido con un espectáculo pirotécnico a cargo de Pirotecnia Alto Palancia, disparado desde el Jardín del Turia frente al propio Palau de la Música. Una propuesta con 97 kilos de pólvora y una duración de ocho minutos que ha rendido homenaje al orgullo valenciano y a la figura de la fallera mayor de València mediante una composición dominada por el color rojo.

Este sábado será el turno para la fallera mayor infantil, Marta Mercader, y su corte de honor, en un acto de exaltación que comenzará a las 17.30 horas en el mismo Palau de la Música.