El 'terreta', color del espolín de la fallera mayor de València 2026 para su exaltación: "Es su manera de decir gracias"

VALÈNCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'terreta' es el color escogido por la fallera mayor de València de 2026, Carmen Prades, para su espolín oficial como máxima representante de las Fallas de València, que estrenará este viernes en su acto de exaltación, que se celebra en el Palau de la Música a las 22.00 horas.

El escogido ha sido el 'terreta', en "homenaje a València y a todas las personas que forman parte de ella", un tono neutro, "versátil y elegante" que Prades ha elegido como "una declaración de amor a su tierra y a las raíces que la unen a ella".

Se trata de un color "atrevido, delicado y de una belleza singular" y las tramas cromáticas que conforman la composición floral y ornamental del espolín otorgan al conjunto "una suavidad envolvente y, al mismo tiempo, una fuerte elegancia que enriquece la esencia de este tejido tan emblemático".

Este color es "su manera de decir gracias, a su tierra, a su gente y a todo lo que le ha traído hasta este momento". "La 'terreta' no es solo un lugar, es una manera de sentir y esa esencia tenía que formar parte de este año tan especial", ha destacado la representante.

En cuanto a las características técnicas del tejido, de la firma Vives y Marí, consta de una trama de algodón que arma el fondo y tiene cuatro metales diferentes y 24 tramas de seda natural diferentes para colorear flores y hojas, y una trama de nobleza.

FIN DE SEMANA DE EXALTACIONES

Las exaltaciones de las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, se celebran este fin de semana en el Palau de la Música, donde se reúne el mundo fallero de la ciudad para celebrar uno de los actos más importantes del calendario de la fiesta, que marca el inicio de la cuenta atrás para las Fallas 2026.

En concreto, la exaltación de la fallera mayor de València, Carmen Prades, y su corte de honor tiene lugar este viernes a las 22.00 horas, mientras que la de la fallera mayor infantil, Marta Mercader, y de su corte será el sábado a las 17.30 horas.

Las falleras mayores llegarán al Palau de la Música, como es tradicional, en coches de época desde la plaza del Ayuntamiento. Como novedad, este año las exaltaciones se celebrarán en un único acto y sin descanso: primero el espectáculo y a continuación la imposición de las bandas como máximas representantes de la ciudad.