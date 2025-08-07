Excarcelan al conductor de un vehículo en la A-31 en Monforte del Cid tras salirse de vía y volcar

Accidente con heridos de un vehículo que ha salido de vía en la A-31, a la altura de Monforte del Cid - CONSORCIO DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han tenido que excarcelar al conductor de un vehículo en la A-31, a la altura de Monforte del Cid (Alicante), tras perder el control de su coche, salirse de la vía y volcar lateralmente, según ha informado el Consorcio Provincial.

El siniestro ha ocurrido sobre las 12.45 horas, en el kilómetro 225 de la citada carretera. Los dos ocupantes del vehículo han resultado heridos de diversa consideración, según los bomberos.

Hasta el lugar ha acudido un helicóptero Alpha 9 sanitario para trasladar a uno de los heridos. Se han movilizado por parte del Consorcio una unidad mando jefatura, una bomba urbana pesada con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Elda.