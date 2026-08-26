Excarcelan a dos personas tras sufrir un accidente de tráfico en la CV-500 en Sueca

Imagen del accidente - CONSORCIO

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia han excarcelado a dos personas que han quedado atrapadas en un accidente de tráfico en la CV-500, a la altura del municipio valenciano de Sueca.

El aviso se ha notificado sobre las 10.40 horas de este miércoles y el Consorcio ha desplazado dos dotaciones de bomberos, una de Cullera y otra de Silla, con un sargento de Alzira, según fuentes de este mismo cuerpo.

El accidente se ha provocado tras un choque frontal entre dos vehículos y los bomberos han excarcelado a dos personas y, posteriormente, las han transferido a los medios sanitarios.