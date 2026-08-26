Excarcelan a dos personas tras sufrir un accidente de tráfico en la CV-500 en Sueca

Imagen del accidente
Imagen del accidente - CONSORCIO
Europa Press C. Valenciana
Publicado: miércoles, 26 agosto 2026 19:54
Seguir en

   VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia han excarcelado a dos personas que han quedado atrapadas en un accidente de tráfico en la CV-500, a la altura del municipio valenciano de Sueca.

   El aviso se ha notificado sobre las 10.40 horas de este miércoles y el Consorcio ha desplazado dos dotaciones de bomberos, una de Cullera y otra de Silla, con un sargento de Alzira, según fuentes de este mismo cuerpo.

   El accidente se ha provocado tras un choque frontal entre dos vehículos y los bomberos han excarcelado a dos personas y, posteriormente, las han transferido a los medios sanitarios.

Contador

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press