El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel (c), a su llegada a una reunión para abordar la situación actual de los festejos de 'bous al carrer’, a 29 de agosto de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana José María Ángel ha recibido este viernes el alta hospitalaria del Hospital de Llíria (Valencia), según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

Ángel ha ingresado en la mañana de este viernes en el centro hospitalario tras un intento de suicidio.

El excomisionado dimitió de este cargo el pasado 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario.