La exconsellera Gema Amor deja la política por sus problemas de voz

Publicado 28/03/2019 14:11:22 CET

ALICANTE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gema Amor, exconsellera durante el Gobierno valenciano de Francisco Camps y hasta ahora portavoz del grupo Liberales en Benidorm (Alicante), deja la política "con la conciencia tranquila, las manos limpias y la cabeza alta" tras 19 años de "un camino fascinante", porque sus problemas vocales le limitan para ejercer la actividad pública.

De cara a las elecciones municipales del 26 de mayo, deja la puerta abierta a que sus compañeros de Liberales de Benidorm puedan concurrir sin ella como candidata y garantiza que les apoyará en "todas sus decisiones".

Por "honestidad, responsabilidad y coherencia", Amor anuncia a través de una carta que se retira y que seguirá defendiendo los intereses de Benidorm en foros donde "pueda aportar algo" y se le permita, como la comisión de Turismo de la Cámara de Comercio que preside. Y recalca: "Que nadie se engañe, que no tiro la toalla".

"La voz me ha dicho: ¡Hasta aquí hemos llegado! Por más que he lo intentado, a base de esfuerzo y con tratamientos, es evidente que mis problemas vocales me limitan para desarrollar mi actividad pública", manifiesta en la misiva de despedida.

Amor recuerda sus 19 años de "intensa trayectoria" que le han permitido acumular experiencias y "disfrutar apasionadamente de este noble oficio". "Son casi 20 años y dan para mucho, y en este tiempo he crecido y no he dejado de aprender. Ahora ha llegado el momento de hacerme a un lado y dar por cumplida una etapa", afirma.

La decisión se debe a sus problemas vocales, ya que "sin el timbre y el tono de la voz los discursos pierden sentimientos y emoción, y las palabras quedan desnudas" y la voz es "el instrumento de comunicación por excelencia, y una herramienta imprescindible para un político". Lamenta que lo sabe por experiencia y que es algo "realmente duro: Es mucha la frustración e impotencia, que va más allá de la malsonante fonética, sino que también afecta psicológicamente".

Ante esta situación, considera que por los vecinos de Benidorm, por sus compañeros de Liberales y por ella misma, "este es el mejor momento para cerrar una etapa y emprender otro rumbo". "Ahora toca centrarme en recuperar la voz y, por supuesto, en mi principal prioridad: mi Pepa, que es mucha Pepa. Y seguro que emprenderé nuevos proyectos, porque lo contrario va con mi naturaleza".

La exconsellera 'popular' remarca que siempre ha asumido las responsabilidades con "pasión y dedicación absoluta". "Quienes me conocéis sabéis que no sé hacer las cosas a medias", asevera, y resalta que se ha entregado "al 100%", con sus errores y aciertos: "Ni sé ni quiero hacerlo de otra forma".

Ahora bien, reconoce lo "decepcionante" que ha supuesto para ella esta legislatura, tanto por la lesión de sus cuerdas locales como por el hecho de que "al menos en Benidorm, se ha demostrado que el amplio pluralismo político no ha resultado nada útil para mejorar el sistema". A su juicio, "la ausencia de una cultura de diálogo y respeto, unida a la arrogancia y el desprecio a la democracia representada en el pleno, resulta tremendamente desilusionante".

"AGRIOS MOMENTOS Y DENUNCIAS"

Una legislatura de la que se lleva "agrios momentos y denuncias judiciales". "El delito electoral ya tiene su condena, y al Sr. (Toni) Pérez --alcalde de Benidorm del PP-- estoy segura que le llegará... porque calumniar no puede salir gratis", advierte.

Amor puntualiza, eso sí, que "a pesar de todo ello, del desgobierno y los continuos atropellos a la transparencia", no les guarda "rencor", sino que les desea "acierto en sus decisiones por el bien de Benidorm". Se queda "con los buenos momentos, debates, confidencias, complicidades y el cariño de muchos de los concejales, y ya amigos" con los que ha compartido el honor de representar a la ciudad.

En esta línea, agradece "infinitamente" el apoyo de sus compañeros, amigos y familia, y "sobre todo" el haber creído en ella. "Sin el gran equipo humano de Liberales hubiera sido imposible", asegura, y lo personaliza en sus compañeros concejales Vicente Juan, Miguel, María y Ángela.

"Siempre lo hemos dicho, nuestra diferencia es que no somos solo un partido político, somos una gran familia. Nos une la confianza, la lealtad, el cariño, la amistad y el compromiso con Benidorm. Aquel salto al vacío que dimos en 2011 no solo nos permitió romper con la corrupción y la falta de democracia interna, sino que nos dio la libertad de volar sin imposiciones ni disciplinas llegadas de fuera, pensando sólo en Benidorm. Esa es nuestra fuerza", manifiesta.

Bajo este prisma, se muestra convencida de que "los intereses de los vecinos están por encima de los de las siglas de cualquier partido político". "Los números salen, pero mi voz no", lamenta, e insta a sus compañeros a "decidir cómo continuar", aunque garantiza que siempre la tendrán a su lado "apoyándoles en todas sus decisiones".

E insiste: "Más de una vez he dicho que a la política no se viene a hacer a amigos, sino a trabajar. Pero, sin ninguna duda, algunos de mis mejores amigos me los ha regalado la política. Y en los buenos y en los malos momentos, siempre serán mis amigos? Gracias infinitas. Os quiero".

Lanza "millones de gracias" a compañeros de la SPTA, Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Conselleria de Cooperación y Participación, Corts, Patronato de Turismo, Concejalía de Turismo, SS.TT, Visit BND y funcionarios del Ayuntamiento de Benidorm, así como al Patiment, a los periodistas y a "tantos y tantos colaboradores y amigos". "Y sobre todo a mi familia por aguantarme y quererme como soy", expresa.

Por todo ello, se queda "con lo mejor de estos intensos 19 años vividos con mucha entrega, compromiso, pasión, exigencia y responsabilidad". "Me voy con la conciencia tranquila, las manos limpias, la cabeza alta y la voz tocada", asegura, y recuerda para terminar que una compañera de Les Corts le dijo hace unos años algo que no ha "dejado de cumplir: Acuérdate siempre de levantarte por las mañanas, mirarte al espejo y reconocerte".

DEL PP A LIBERALES

Gema Amor ha ejercido como directora de Grandes Proyectos de la Generalitat en el 2000 y consellera tanto de Agricultura y Pesca como de Participación y Cooperación, antes de Juan Cotino y Rafael Blasco, respectivamente. Compaginó su puesto de diputada en Les Corts con la Concejalía de Turismo de Benidorm y la dirección del Patronato de Turismo de Alicante. En Benidorm pasó del PP a Centro Democrático y Liberal hasta encabezar el grupo Liberales en las últimas elecciones de 2015.