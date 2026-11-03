La exconsellera de Vox Elisa Núñez se afilia al PP: "Es momento de aportar todo lo que esté en mi mano para el cambio"

Archivo - La exconsellera de Justicia e Interior Elisa Núñez - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Justicia e Interior de Vox, Elisa Núñez, ha anunciado su incorporación a las filas del PP y ha argumentado que considera que es el "momento de aportar todo lo que esté en mi mano para que se produzca el cambio político tan necesario en España".

"He vuelto a casa, he retornado al PP", ha indicado este martes en una publicación en redes sociales, en la que se muestra convencida de que esta formación es "la mejor opción para recuperar la dignidad y la confianza institucional que los españoles necesitamos".

Elisa Núñez fue cesada de su cargo de consellera de Justicia en julio de 2024, junto al entonces vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, y al titular de Agricultura, José Luis Aguirre, por la salida de Vox de los gobiernos autonómicos.

Días después, comunicó al líder de la formación, Santiago Abascal, su baja como afiliada del partido, en una carta en la que expresaba su desacuerdo con la decisión de abandonar los ejecutivos autonómicos y con "la deriva radical" de la formación "en las políticas contra la inmigración irregular y en materia de violencia contra la mujer".

"Acaté la decisión, de la que me enteré por los medios de comunicación, recluyéndome en el silencio por lealtad, pero sin compartirla. Silencio que rompo, cuando la distancia ha borrado sus efectos lógicos en mi ánimo. Ahora, y solo ahora, es cuando le comunico mi decisión", manifestaba.