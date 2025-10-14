El exdiputado socialista David Calvo se da de baja del PSOE por no apoyar la ILP contra el blindaje de la tauromaquia

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado del PSPV en Les Corts y ex alto cargo del Consell del Botànic David Calvo ha anunciado que ha tramitado su baja como militante del PSOE después de que la abstención del partido en el Congreso propiciara el rechazo a tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia y dejar de considerarla patrimonio cultural, una propuesta que recabó más de 700.000 firmas de ciudadanos.

La iniciativa contó con 57 votos a favor, los de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos.

En una publicación en su perfil de la red social X, el que fuera diputado del PSPV en el parlamento valenciano durante la pasada legislatura ha explicado que se ha visto "en la obligación moral" de tramitar su baja del PSOE "después del atropello a la democracia" que a su juicio perpetró su partido la semana pasada, "alineándose con la ultraderecha e impidiendo el debate sobre la derogación del blindaje de la tauromaquia a través de la ILP NoEsMiCultura".

En el mensaje, Calvo adjunta la copia del escrito en el que solicita la baja voluntaria como militante del PSOE, fechado el pasado 10 de octubre, junto a una imagen del resultado de la votación en el pleno del Congreso de la ILP para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia, con la abstención de los representantes socialistas.

Entre las reacciones al anuncio, el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez, integrado en el Grupo Sumar, ha agradecido a Calvo su "trabajo y capacidad de escucha y de buscar equilibrios". "Eres un ejemplo, tienes lugar en la política valenciana cuando quieras. Un abrazo", ha escrito en esta misma red social.