Expertas se dan cita en el ciclo 'Dones i ciència al Botànic' para subrayar la contribución de las mujeres a la ciencia

Publicado 05/02/2020 17:28:43 CET

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Jardí Botànic de la Universitat de València acogerá, del 11 al 14 de febrero, la tercera edición 'Dones i ciència al Botànic', ciclo en el que expertas en diferentes campos hablarán de la investigación actual que llevan a cabo y pondrán en valor la contribución a la ciencia realizada por mujeres.

Organizado con la colaboración de la revista de divulgación científica 'Mètode', la iniciativa incluye charlas divulgativas, una mesa redonda y la proyección de una película documental sobre la vida y las aportaciones científicas de la microbióloga Lynn Margulis.

'Dones i ciència al Botànic' pretende "contribuir a hacer visibles el trabajo y la investigación de las científicas, fomentar el acceso de mujeres y niñas a los ámbitos científicos y técnicos, y reflexionar sobre las políticas necesarias para hacer frente a un problema que continúa vigente: la brecha de género en los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas", explican sus impulsores en un comunicado.

"Visibilizar la aportación y los hitos conseguidos, --continúan-- dar voz a referentes actuales y mostrar las barreras que impiden el acceso de más mujeres y niñas a la ciencia, así como las posibles soluciones, son algunas de las propuestas del ciclo para inspirar a generaciones presentes y futuras y promover la incorporación de más mujeres al mundo científico".

Las actividades de Dones i Ciència al Botànic son de entrada libre hasta completar el aforo. Las dos jornadas de conferencias tendrán lugar en la sala Hort de Tramoieres, mientras que la mesa redonda y la proyección de la película con el posterior coloquio se celebrarán en el auditorio Joan Plaça del Botànic (entrada por la c/ Beat Gaspar Bono).

PROGRAMA

La primera jornada del ciclo será el martes, 11 de febrero, a las 19.00 horas. La profesora de Botánica de la Universitat d'Alacant Ana Juan expondrá las diferentes visiones de la carrera científica utilizando como hilo conductor su investigación, desde las primeras salidas de campo hasta la actualidad, en la charla*Mamá, quiero ser botánica.

A continuación, Carmen Agustín, profesora de la Universitat de València e investigadora, abordará en 'La síndrome de Rett', esta grave enfermedad del desarrollo neural que afecta a las niñas (los niños no llegan a nacer) y cómo se trabaja para diseñar futuras estrategias terapéuticas.

El miércoles, 12 de febrero, será el turno de Dolors Corella, catedrática de Medicina preventiva y Salud pública de la Universitat de València e investigadora en el Ciberon, quien en la charla 'La mujer en la alimentación personalizada', explicará qué es la nutrición de precisión.

También pondrá ejemplos y analizará la poca importancia que se le ha dado a la perspectiva de género en la nutrición de precisión y qué se puede hacer para cambiarlo.

M. Asunción Menargues, profesora de Didáctica de las Ciencias en la Universitat d'Alacant, hablará de Ciencia en acción para las escuelas del siglo XXI, proyecto en el que participan diversos centros de Educación Primaria para implantar en las aulas una metodología de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias a través de la resolución de problemas por investigación guiada.

'Bretxa de gènere en ciència: mites, prejudicis i estereotips' es el título de la mesa redonda que tendrá lugar el jueves, 13 de febrero, en la que participarán Pas García Martínez, catedrática de Óptica de la Universitat de València; Mónica Bolufer, catedràtica de Historia moderna de la Universitat de València; Carla Sanchis, profesora de Psicobiología de la Universitat Jaume I de Castellón; y Anna Mateu, jefa de redacción de la revista 'Mètode'. La periodista Kristin Suleng será la encargada de moderar el acto.

Para cerrar el ciclo, el viernes 14 de febrero, se proyectará la película documental sobre la microbióloga Lynn Margulis, 'Symbiotic Earth: How Lynn Margulis rock the boat and started a scientific revolution (La Tierra simbiótica: cómo Lynn Margulis comenzó una revolución científica)'.

La proyección, en tono divulgativo, es en versión original con subtítulos en español y en una versión editada de unos 60 minutos aproximadamente. Tras la proyección, se abrirá un coloquio con la participación de Juli Peretó, investigador y profesor de Bioquímica y Biología molecular de la Universitat de València.