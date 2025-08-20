Un experto advierte de veranos "cada vez más calurosos" en España y pide vigilar posibles efectos como los incendios

ALICANTE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) y catedrático de Análisis Geográfico Regional en esta institución, Jorge Olcina, considera que "el verano ibérico cada vez es más constantemente caluroso", incluso con noches tropicales que ya están "muy generalizadas" y "con pérdida de confort térmico". Por ello, ha abogado por "estar más vigilantes" ante "posibles efectos ambientales, como son el desarrollo de incendios forestales".

El experto, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que "la Comunitat Valenciana de momento en esta última oleada ha quedado ajena a esos grandes incendios forestales", pero que esta zona sigue manteniendo condiciones de calor estival, "reforzado" y "muy constante" durante toda la jornada. "Eso hace que el riesgo siga siendo elevado. No podemos bajar la guardia", ha sentenciado.

Olcina también ha señalado que la última ola de calor ha sido una de las "más duraderas de los últimos años en España", con "18 días en condiciones de calor", aunque superada por la de julio de 2015, cuando hubo "25 días" de temperaturas sofocantes.

En este sentido, considera que episodios como el vivido recientemente reflejan "una situación muy excepcional, aunque es verdad que, en los últimos veranos, las secuencias de calor importante y duraderas se están convirtiendo en una tónica habitual, con olas de calor de más de ocho o diez días, que desde 2010 están siendo frecuentes en los últimos veranos".