Un experto asegura que el hantavirus "no es la hecatombe mundial" pero advierte de que "no hay que frivolizar"

Imagen del catedrático de Medicina y Salud Pública, Universitat de València, José María Martín Moreno - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Medicina y Salud Pública de la Universitat de València, José María Martín Moreno, ha aseverado que el hantavirus "no es la hecatombe mundial", al tiempo que ha avisado de que, a su juicio, "no hay que frivolizar". Además, ha instado a los políticos a que "se comuniquen, que se ayuden, que las administraciones estén colaborando y coordinando por el bien común".

Así lo ha manifestado José María Martín Moreno, en una entrevista a Europa Press Televisión. "El hantavirus es una familia de virus, no es uno solo, que tiene gravedad. Aunque no se transmite con facilidad de persona a persona, sí se transmite mejor a través de la orina, de los restos fecales y también de los roedores", ha comentado.

En este caso concreto, parece ser que es una cepa de los Andes, ha dicho, la que afecta al crucero 'MV Hondius' y que "sí que tiene una cierta capacidad de transmisión de persona a persona, pero muy limitada, y siempre que se haga en condiciones de un contacto muy intenso". En cualquier caso, Martín Moreno ha apuntado que "no hay que frivolizar, pero tampoco exagerar". "Por supuesto, es una situación difícil y grave, especialmente para los pasajeros que están afectados. Y la probabilidad de que esto suponga un contagio o una propagación en la comunidad es muy baja", ha recalcado.

Sobre la llegada del crucero afectado a las Islas Canarias, el catedrático ha indicado que es un "tema de prudencia". "Siempre que se hagan los protocolos correctamente, que se proteja a los trabajadores portuarios, a los estibadores, que no se deje bajar a los pasajeros sin más, sino que se haga un pasillo sanitario, se haga de forma protocolaria, con triaje, con controles de PCR y separando, por supuesto, los que son sintomáticos de los asintomáticos" no hay "peligro", ha apuntado y ha insistido: "Simplemente es un tema de prudencia".

También ha hecho hincapié en que la cuarentena, en este caso, sí que debe ser de 45 días "porque en realidad se trata de un virus que puede durar desde cinco a 56 días", por lo que "45 días será la cuarentena". Dicho esto, ha afirmado que la probabilidad de contagio entre humanos es "muy baja", aunque "todo esto va evolucionando y los virus pueden mutar".

"Ahora mismo, lo que se sabe es que un episodio en los Andes; esto se produjo en una fiesta con contactos intensos, intercambios de salivas, incluso relaciones sexuales. Luego, el propio médico del barco se ha afectado precisamente por la proximidad al intentar curar a una de las personas que desarrollaron la enfermedad y que luego fallecieron", ha relatado, al tiempo que ha incidido que "evidentemente hay que hacer todo esto con precaución".

A su juicio, "sobre todo, los profesionales también tienen que utilizar equipos de protección individual; tiene que hacerse sin frivolidad ninguna". "Todo esto consiste en profesionalidad, rigor y atención cuidadosa sin perder el sentido humanitario y la necesidad de ayudar a las personas que sufren", ha añadido.

"NO HAY QUE PREOCUPARSE; HAY QUE OCUPARSE"

Preguntado por la gravedad de la situación, Martín Moreno ha señalado que esta situación "no es la hecatombe mundial", al tiempo que ha advertido de que "no hay que frivolizar". "No hay que preocuparse; hay que ocuparse. Esto no es la hecatombe mundial, hay muchos otros problemas que ahora mismo, creo, deben preocupar más a las personas", ha abundado.

Pero ha avisado: "No voy a frivolizar, no voy a decir que no va a haber ningún caso. La tranquilidad, además, no se impone a través de un mensaje, sino que se persuade y se convence a través de acciones seguras, rigurosas, y en las que uno perciba que el que está controlando todo esto lo hace de forma coordinada, profesional, rigurosa". Eso sí, "procurando el bien de las personas".

Por ello, ha remarcado que una persona que tiene síntomas, "por supuesto hay que verificarlo y confirmarlo a través de una PCR, hay que aislarla". En este punto, también ha subrayado que el aislamiento "tampoco es muy severo" porque el hantavirus no se contagia "con mucha facilidad, sino que es un contagio más bien próximo". Y ha recordado: "Somos seres humanos, nos tenemos que ayudar, y no vamos a dejar morir sin más y con crueldad a los afectados".

Y sobre las personas que sí han estado en contacto con los afectados, pero no tienen la enfermedad aunque podrían llegar a desarrollarla, ha dicho que estos sí deberían cumplir cuarentena. "Si han pasado 45 días o si han pasado los 56 días, como máximo, ya sabemos que no va a desarrollar la enfermedad. Entonces, será una persona que sencillamente ya no va a ser contagiosa ni va a producir ninguna enfermedad", ha explicado.

"INFORMARSE DE FUENTES SEGURAS" Y "NO ALARMARSE INNECESARIAMENTE"

En otro orden de cosas, el catedrático ha apuntado que la sociedad debe "informarse de fuentes seguras, por supuesto, no alarmarse innecesariamente y combinar audacia y prudencia". "No estoy diciendo frivolizar, que esto no tenga ninguna importancia, pero nosotros tenemos un país y unos profesionales que están capacitados perfectamente para acoger y resolver esta situación", ha precisado.

Por tanto, ha augurado que, "si se cumplen los protocolos de forma correcta, todo puede ser absolutamente seguro y, al margen del ruido que pueda hacerse en torno a todo eso, se puede hacer bien".

Cuestionado sobre las posibles similitudes entre el hantavirus y el coronavirus, Martín Moreno ha aclarado que este virus no se parece al Covid. "Es algo distinto, de una letalidad superior a las personas afectadas, pero para la población general esto, en principio, bien controlado, que se puede hacer perfectamente porque tenemos los medios, el conocimiento y la profesionalidad para hacerlo, no debe suponer ningún peligro", ha explicado.

Dicho esto, ha recomendado "mantener la higiene normal y las medidas habituales" y ha recalcado que "es mejor prepararse y prevenir que luego acordarse de Santa Bárbara cuando truena". Es decir, "es mejor tener un plan de emergencias y respuesta ante los desastres y catástrofes, y realmente hay ninguna duda que va a volver a suceder --situaciones como el Covid--, no sé cuándo, pero esto es parte de la vida".

"No consiste en preocuparse; consiste en ocuparse", ha insistido para subrayar que hay que estar "bien preparados y cuando llega el momento de actuar", hacerlo con "rigor y profesionalidad". "El riesgo cero --ha proseguido-- no existe, pero si todos actuamos con serenidad y los profesionales que se tienen que ocupar de este tema con el rigor necesario, que conocen cuáles son las medidas, no veo dónde puede estar un problema mayor".

Así las cosas, también ha instado a los políticos a que "se comuniquen, que se ayuden, que las administraciones estén colaborando y coordinando por el bien común", algo que ha calificado de "esencial" como ciudadano.