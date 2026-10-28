Expertos advierten en VLCTESTING de que el avance de la IA exige reforzar el control humano y las garantías de calidad

Un momento de la inauguración del congreso - ITI

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos han advertido en VLCTESTING 2026, el congreso especializado en calidad y testeo de software organizado por el centro tecnológico ITI, que el avance de la inteligencia artificial, exige "reforzar el control humano y las garantías de calidad".

Según el centro tecnológico especializado en TIC, la IA está transformando la forma de desarrollar software, permitiendo generar código, automatizar pruebas y crear aplicaciones a una velocidad "hasta hace poco impensable".

Sin embargo, este avance plantea un "desafío creciente" para las empresas tecnológicas: cómo garantizar que los sistemas desarrollados con IA funcionan correctamente, responden a las necesidades reales de los usuarios y mantienen los estándares de calidad y seguridad.

Este ha sido uno de los principales mensajes de la 16 edición del congreso que ha reunido a más de 600 participantes y donde los profesionales del testing, el desarrollo de software y la tecnología, comparten experiencias reales, herramientas y buenas prácticas para afrontar los nuevos desafíos del sector.

Durante la inauguración, Javier Llácer, director de Servicios Tecnológicos de ITI, ha reivindicado el papel de los profesionales del software ante una transformación que está modificando "profundamente" los procesos de desarrollo. "Nuestro sector no es el que tiene que sufrir esta transformación. Tiene que ser uno de los motores de esta transformación", ha señalado y ha advertido de que la facilidad para generar código y aplicaciones mediante IA obliga a prestar "todavía más atención" a su definición y validación.

En este sentido, ha defendido que aprovechar el potencial de la IA "no significa que la tecnología pueda sustituir al conocimiento, el criterio y la ingeniería". "Cuanto más fácil sea construir gracias a la IA, más importante será definir bien", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que el "verdadero reto no consiste únicamente en desarrollar más rápido, sino en asegurarse de que aquello que se construye funciona y aporta el valor esperado".

Durante el congreso se ha incidido en el nuevo rol que jugarán los profesionales que consistirá en dirigir a la IA "pero no dejar que decida". En este sentido, se puso el foco en que esta transformación también está "redefiniendo" las responsabilidades de quienes desarrollan y verifican software.

En este sentido, Cristian Bietti y Germán Caycedo, de Globant, han abordado cómo garantizar el control sobre los sistemas de IA a través de mecanismos que permiten establecer instrucciones, supervisar su funcionamiento y evaluar sus resultados. "Nosotros tenemos que ser los dueños de la especificación, no la IA. Nosotros tenemos que ser los que le digamos lo que debe hacer, no la IA", han defendido.

En su ponencia han explicado el papel de los denominados harnesses de IA, conjuntos de mecanismos que permiten establecer el entorno, las instrucciones y los controles necesarios para orientar y verificar el comportamiento de los modelos.

La evolución de la tecnología y su impacto en las capacidades profesionales también han protagonizado la intervención de Paco Bree, experto en innovación y estrategia digital, que ha reivindicado la creatividad y el pensamiento humano como "elementos fundamentales" en un entorno cada vez más automatizado. Bree ha defendido que la IA puede multiplicar las capacidades de las personas, permitiéndoles asumir tareas y desarrollar proyectos que anteriormente requerían muchos más recursos.

"SUPERHUMANOS"

"La IA nos puede dotar de nuevas habilidades y convertirnos en superhumanos", ha explicado, poniendo como ejemplo su propia experiencia al utilizar herramientas de inteligencia artificial para desarrollar contenidos audiovisuales. Frente al temor a la desaparición masiva de puestos de trabajo, ha puesto el foco en "la transformación de las profesiones y en la aparición de nuevas oportunidades". En este contexto, ha destacado la importancia de potenciar habilidades como la creatividad, el pensamiento analítico y la gestión del talento.

VLCTESTING también ha abordado otros retos que afectan directamente a la experiencia de millones de usuarios. Magda Rocha ha centrado su intervención en la necesidad de incorporar la accesibilidad desde las fases de diseño y validación del software.

"La tecnología es un derecho de todos y no un privilegio de pocos", ha defendido, recordando que las aplicaciones y servicios digitales deben poder ser utilizados por personas con diferentes capacidades y necesidades. Por su parte, Delvis Echeverría, Senior Lead QA Engineer en Presto, ha destacado la importancia de "simplificar" las pruebas de rendimiento, esenciales para detectar problemas que pueden afectar a la experiencia de los usuarios.

El congreso ha celebrado sesiones paralelas distribuidas en tres espacios, combinando ponencias técnicas y actividades prácticas. Los expertos abordaron cuestiones como la evolución del desarrollo de software hacia el vibe engineering, el uso de agentes de IA para supervisar despliegues, la modernización de aplicaciones y la importancia de establecer mecanismos de gobernanza que permitan controlar y auditar los resultados generados mediante IA.

La jornada incorporó propuestas participativas, como un taller de ciberseguridad centrado en la identificación de amenazas y una dinámica de Lean Casino para trabajar conceptos relacionados con el testing.

Manuel Llavador, director de Innovación y Aceleración Tecnológica de ITI, presentó ITIRAILS, una plataforma desarrollada por ITI para incorporar trazabilidad, auditoría y control de calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del software, desde la definición de requisitos y la generación de código hasta la validación y el funcionamiento en producción.

El evento continúa este miércoles con una segunda jornada, en formato online y gratuito, que reúne nuevas perspectivas sobre el impacto de la inteligencia artificial en la calidad del software. Organizada en tres itinerarios paralelos, la programación profundiza en la automatización inteligente, la evolución de los perfiles profesionales y los desafíos que plantea la validación de sistemas desarrollados mediante IA.

Entre las intervenciones destacadas figuran la de Boni García, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre cómo comprobar el funcionamiento real de aplicaciones cuyo código ha sido generado por agentes inteligentes; y la de Belén Gómez y Cristina Sánchez, de Panel, centrada en cómo conciliar la velocidad de desarrollo, la seguridad y las exigencias de calidad.