Expertos creen que las plataformas de vídeo bajo demanda no sustituyen a la televisión tradicional

Expertos de la UA señalan que las plataformas VOD no sustituyen a la televisión tradicional - UA

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Alicante (UA) ha analizado 325 series de ficción estrenadas en España entre 2020 y 2024 y ha concluido que las plataformas de vídeo bajo demanda (VOD) no han sustituido a la televisión tradicional, sino que ambos modelos han desarrollado nuevas fórmulas de colaboración y distribución.

Esta es una de las principales conclusiones del trabajo publicado en la revista 'Communication & Society', que se centra en la relación entre las ocho principales plataformas digitales presentes en España y la televisión lineal y en cómo "ambos modelos, lejos de sustituirse completamente, están desarrollando fórmulas de coexistencia, colaboración y circulación compartida de contenidos".

La investigación, titulada 'Del prime time al binge-watching: estrategias de lanzamiento y colaboración entre televisión y VOD en España (2020-2024)', ha sido desarrollada por el doctorando Jorge Abad y la profesora del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA Tatiana Hidalgo, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Los autores han analizado 325 productos de ficción seriada, entre ellos 191 series, 51 miniseries y 83 series documentales. De las producciones analizadas, 222 se estrenaron íntegramente en una única fecha, mientras que 102 siguieron un modelo semanal y dos recurrieron a fórmulas mixtas.

ESTRENO SEMANAL

Según los resultados, el estudio confirma que, aunque el lanzamiento de temporadas completas es la estrategia mayoritaria de las plataformas, el estreno semanal mantiene "un peso relevante". Por ejemplo, Netflix apuesta por publicar las temporadas completas, mientras que Movistar+ evoluciona hacia una mayor utilización del estreno semanal. Prime Video, HBO Max y Disney+ presentan una estrategia flexible y Atresplayer destaca por su "clara apuesta" por un episodio a la semana.

Además, las producciones estrenadas semanalmente obtienen una valoración media de 6,8 puntos en IMDb y Filmaffinity, frente a 6,6 puntos para las producciones ofrecidas al completo. En este sentido, los investigadores de la UA han señalado que "el modelo episódico favorece una mayor implicación emocional del espectador y una percepción de calidad narrativa".

Por otro lado, en el artículo se identifica una "creciente colaboración" entre televisión y plataformas VOD con "más de 40 temporadas vinculadas a fórmulas de coproducción entre televisión y plataformas".

"Las coproducciones y los acuerdos de distribución permiten compartir costes, diversificar riesgos y ampliar el recorrido comercial de las producciones", explican los autores.

Asimismo, los investigadores de la UA han asegurado tras su análisis que "la televisión sigue siendo importante para generar visibilidad". Por ello, aunque "las plataformas han transformado el consumo audiovisual", los resultados muestran que el modelo televisivo lineal mantiene "una función destacada como primera ventana de visibilidad, legitimación y capacidad para generar un acontecimiento alrededor de una serie".

De esta forma, cuando una producción pasa posteriormente a una plataforma puede prolongar "su vida útil", facilitar "su descubrimiento por nuevos públicos" y ampliar "su distribución". Sin embargo, el recorrido inverso, de plataforma a televisión, "no garantiza el mismo impacto".

Sobre el futuro del ecosistema audiovisual español, el artículo apunta que se encuentra ante "un equilibrio entre ambos modelos". "Las plataformas mantienen identidades diferenciadas, pero al mismo tiempo adoptan estrategias cada vez más flexibles y colaborativas para optimizar el recorrido de los contenidos entre televisión y VOD", afirman.