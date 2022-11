Expertos destacan que la 'pornovenganza' es el delito de violencia digital más alto y piden más prevención en las aulas

Una jornada de CLECE reúne a especialistas para debatir sobre las nuevas formas de violencia de género

Una Jornada técnica sobre Violencia de Género, organizada por CLECE, ha reunido a expertos en esta materia que han incidido en la importancia de prevenir este tipo de violencia en la población infanto-juvenil con programas impartidos en las aulas y han destacado que la 'pornovenganza', con un 35% de los casos, es actualmente el delito de violencia digital con mayor incidencia.

El encuentro, inaugurado por la directora general del Instituto Valenciano de la Mujer, María Such, pretende abordar la realidad personal, laboral y social en la que se halla la mujer especialmente vulnerable, así como el panorama actual en la violencia de género.

La asesora de la Delegación del Gobierno en materia de violencia de género, Ángela Escribano, en la mesa sobre los 'Nuevos Espacios en Violencia de Género, ha indicado que la 'pornoveganza' -difusión de contenido sexual gráfico de otra persona sin el consentimiento de ella- es actualmente el delito de violencia digital con mayor incidencia con un 35% de los casos, seguido de un 30% del ciberacoso. También ha puesto el acento en el papel de las redes sociales, destacando un informe del Ministerio de Igualdad que revela que el 80% de las mujeres han sufrido alguna situación de acoso en ellas.

En su intervención se ha centrado en las mujeres jóvenes y el acoso en las redes sociales, destacando que "el último barómetro sobre juventud y género alertó de que la cifra de chicos jóvenes que considera que la violencia de género no existe ha escalado al doble en comparación con 2017 y cada vez menos creen que sea un problema grave".

El director de programas educativos Géneroeduca, Joshua Alonso, que recibió el reconocimiento en la categoría de Resiliencia, otorgado por el Ministerio de Igualdad, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, ha destacado la importancia de prevenir la violencia de género en la población infanto-juvenil y ha subrayado que "actualmente, hay 886 menores con órdenes de protección, además de los asesinatos en lo que va de 2022 de varias menores a manos de sus parejas".

Considera que "es urgente que se implanten en las escuelas

programas de larga duración que dejen resultados eficaces y duraderos en términos educativos y de igualdad y es importante que éstos sean impartidos por profesionales formados en igualdad y prevención de la violencia de género".

Por su parte, la teniente Estefanía García de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Valencia ha explicado las nuevas formas de violencia de género que ha generado Internet y redes sociales, un fenómeno que se producen habitualmente en menores que no son conscientes de que es un delito e ignoran la gravedad de las consecuencias. Ha explicado que la ciberviolencia de género puede producirse tanto durante la convivencia con acciones como un exceso de control, acoso, geolocalización, mensajes continuos, espiar los dispositivos electrónicos o publicar fotos o comentarios hirientes. En el caso de pareja que no conviven, como personas divorciadas o que están en situación de noviazgo se traduce en mantener el contacto permanente, conocer qué hace y con quién está la pareja y posibilita las amenazas, ha matizado.

La vicepresidenta de la Unió de Periodistes, Violeta Tena, ha explicado el papel clave de los medios de comunicación y ha recordado el 'Manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista y el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación' que ofrece consejos concretos como no situar la anécdota como detonante, no desviar la atención de la autoría ni disimularla, no mostrar a los agresores como víctimas, evitar el sensacionalismo y fijarse en la dimensión política y social de la violencia.

BUSCAR RECURSOS Y ALTERNATIVAS

Such ha destacado en la inauguración que hay numerosas formas de violencia contra la mujer y, desde la Administración, hay que buscar recursos y alternativas para tratarla. Lo más complicado es concienciar a la sociedad de que la responsabilidad ante ésta no recae solo en la mujer que la padece, sino también en las personas de su entorno para que las animen a que no callen su situación y las acompañen en el proceso, ha dicho.

La técnica del Instituto Valenciano de las Mujeres, María Hernández, en la mesa 'Especial vulnerabilidad en violencia de género' ha explicado que, entre la red de centros de la Generalitat, se han creado viviendas para personas de especial vulnerabilidad dirigidas a mujeres que, además de padecer violencia de género, presentan otra patología como consumo de tóxicos y/o enfermedad mental.

Por su parte, Isabel Escuder, representante de la Federación de Mujeres Rurales en la Comunitat Valenciana, ha señalado que "la violencia de género en el ámbito rural debe ser tratada de manera diferente que en las ciudades porque están más solas y se denuncia menos porque existe más miedo a ser estigmatizada por lo que se ha creado el programa Cultivando Igualdad para formar a la población de estas zonas".

Eva María Saiz, de la unidad especializada en violencia de género de Labora, ha señalado que todos los Espai Labora de la Comunitat Valenciana cuentan con personal formado para acompañar a las víctimas de violencia de género en su búsqueda de empleo y este proceso se hace de manera personalizada y, además, existe la posibilidad de encriptar sus datos para proteger su seguridad.

En esta mesa, Ione González de la Unidad de apoyo a las Personas ha explicado que Clece ha sido pionera en la creación de unidades de apoyo a las personas, "un servicio que habitualmente funciona en los centros de especiales de empleo pero que han querido crear para dar soporte en el ámbito laboral y social a todas las personas trabajadoras que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

En el caso de las víctimas de violencia de género, este servicio es especialmente importante porque ayuda a derribar las numerosas barreras que presentan a la hora de conciliar la vida laboral con la familiar, en unos casos en los que suelen carecer de red de apoyo o han tenido que alejarse de ellas por su propia seguridad.