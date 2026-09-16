Expertos internacionales instan a afrontar el reto de la IA y "rediseñar la educación para la inteligencia colectiva"

European Conference on Technology-Enhanced Learning (ECTEL) , en València. - UNED VALÈNCIA

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos de los ámbitos académico y tecnológico reunidos en la European Conference on Technology-Enhanced Learning (ECTEL), que se celebra esta semana en València, analizan cómo la tecnología y, en concreto la Inteligencia Artificial (IA) pueden influir en el aprendizaje y, frente a visiones catastrofistas, abogan por "rediseñar la educación para la inteligencia colectiva".

"En un mundo marcado por la crisis ecológica, la fragmentación social y una profunda interdependencia tecnológica, el desafío educativo central es cultivar nuestra capacidad de pensar y actuar bien juntos".

Así lo ha defendido el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge y fundador y director académico de la Iniciativa para el Futuro de la Educación Digital (DEFI) en Hughes Hall, Rupert Wegerif, durante el 'opening' oficial del congreso que se ha desarrollado este miércoles en UNED València, informa la universidad en un comunicado.

El especialista aborda el nuevo "desafío" desde una perspectiva histórica y subraya que la educación "nunca ha estado separada de la tecnología", citando desde las cuevas pintadas y los rituales de iniciación de las primeras enseñanzas, pasando por las escuelas de escribas o la imprenta. "Cada nuevo medio ha remodelado lo que significa aprender", sostiene.

Para el profesor de Cambridge, el repliegue hacia una pedagogía humana en contraposición a la tecnología es "una falsa elección" y la IA generativa se entiende mejor como "un nuevo medio para pensar más que como una amenaza para el mismo".

En este sentido, asevera que la IA generativa "puede ayudar, siempre que no se utilice como sustituto del pensamiento humano, sino como un recurso para ampliar la indagación, abordar la diferencia y apoyar la creación compartida de conocimiento".

El congreso internacional, que lleva el lema 'Mindful TEL: Learning Technologies Shaped with Intention' (TEL Consciente: Tecnologías de aprendizaje moldeadas con intención), reúne hasta el próximo 18 de septiembre en la capital del Turia a cerca de 200 expertos de 31 países de todo el mundo para poner en común experiencias que demuestran que el rigor pedagógico es compatible con la innovación tecnológica y la inteligencia artificial.

En el acto ha participado también la vicerrectora de Internacionalización y Multilingüismo de la UNED, Laura Alba, quien ha manifestado que "no nos tenemos que preguntar solo que puede hacer la tecnología, sino qué queremos que haga por la educación y la sociedad".

Ha recordado que la UNED fue creada con la misión de "innovar y hacer la educación accesible" y se ha convertido en un instrumento para "democratizar el conocimiento". La vicerrectora ha subrayado el "esfuerzo" que realiza la institución por ser cada vez más internacional "porque el conocimiento es universal", al tiempo que ha reivindicado que ese proceso se lleva a cabo teniendo en cuenta otros valores, como la inclusión, la cooperación y la solidaridad.

Por su parte, la catedrática de Inteligencia Artificial de la UNED y responsable de la organización local de ECTEL 2026, Olga C. Santos, ha puesto de manifiesto que este encuentro "llega en un momento especialmente relevante, en el que la inteligencia artificial está transformando la educación a una velocidad extraordinaria".

"No podemos quedarnos al margen de estos cambios: desde la universidad debemos contribuir activamente a decidir cómo queremos incorporar estas tecnologías, con qué objetivos y manteniendo siempre las necesidades de las personas y el propósito educativo en el centro", razona.

Entre las principales ponentes del encuentro figuran también Cristina Conati, de la University of British Columbia, especializada en inteligencia artificial explicable y personalizada aplicada a la educación; y Katie Stasaski, de Google DeepMind, investigadora enfocada en la evaluación y mejora de modelos lingüísticos avanzados (como LearnLM/Gemini) orientados a la pedagogía en centros escolares.

ECTEL es la conferencia anual de la Asociación Europea de Aprendizaje Mejorado por Tecnología (EATEL), entidad que promueve la investigación, la creación de conocimiento, la educación y la formación continua en el ámbito del aprendizaje mejorado por tecnología, al tiempo que fomenta la colaboración entre investigadores, proveedores y usuarios de todo el sector.