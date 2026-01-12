Expertos de Isabial y la UMH relacionan perfeccionismo y deporte de competición con el riesgo de adicción al ejercicio

Práctica de deporte - ISABIAL

ALICANTE 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) han identificado que el perfeccionismo y la práctica deportiva de competición son dos de los factores más relacionados con el riesgo de desarrollar adicción al ejercicio físico.

La investigación, publicada en la revista 'Addictive Behaviors', ha sido liderada por el investigador Thomas Zandonai, del departamento de Farmacología, Pediatría y Química Orgánica de la UMH. En el estudio se ha analizado a más de mil personas con una edad media de 25 años, el 65 por ciento hombres, tanto atletas como no atletas, que respondieron a cuestionarios sobre hábitos de ejercicio, motivaciones, rasgos de personalidad y relación con la actividad física.

Para interpretar los datos, el equipo ha utilizado técnicas de inteligencia artificial (IA) que permiten reconocer patrones "complejos" entre variables psicológicas y de comportamiento, según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

El investigador Zandonai ha resaltado que saben que el ejercicio es "clave" para la salud, si bien ha manifestado que, cuando se convierte en una práctica "obsesiva", puede tener "consecuencias físicas, psicológicas y sociales muy negativas".

Además, ha destacado que los rasgos de perfeccionismo y ciertos objetivos vinculados a la imagen corporal, como adelgazar o ganar musculatura, predicen un "mayor riesgo de dependencia del ejercicio", en especial en aquellos que practican deporte a nivel competitivo.

En este sentido, los resultados del estudio han mostrado que el perfeccionismo es el predictor más consistente del riesgo de adicción al ejercicio, seguido del deseo de adelgazar, de aumentar la masa muscular y de variables relacionadas con el nivel de práctica deportiva, entre un total de 27 factores analizados.

Este patrón se mantiene tanto en atletas profesionales como 'amateurs', aunque en estos últimos las señales de riesgo comienzan a ser más frecuentes que en personas que realizan ejercicio de forma recreativa.

De otro lado, no se han observado diferencias significativas en función del sexo. La coordinadora del grupo de investigación de Isabial Neurofarmacología aplicada al dolor y profesora titular de la UMH, Ana Peiró, ha subrayado que "la falta de información sobre mujeres en ensayos clínicos deportivos sigue siendo una brecha crítica en la investigación científica".

Asimismo, Peiró ha apuntado que "durante décadas, la mayoría de los estudios se han centrado en hombres", lo que ha derivado en protocolos de entrenamiento "poco adaptados a las mujeres". "Esta ausencia de datos limita la comprensión de cómo factores como las hormonas, la salud cardiovascular, o el riesgo de lesiones específicas afectan a las deportistas", ha enfatizado.

CONDUCTAS ADICTIVAS

Por otro lado, la adicción al ejercicio, de acuerdo con la Generalitat, comparte características con otras conductas adictivas y se relaciona también con trastornos de la conducta alimentaria (TCA) y con el ejercicio compulsivo, lo que dificulta su diagnóstico.

En este contexto, los investigadores han remarcado que los resultados del estudio permiten identificar patrones o fenotipos de riesgo a nivel poblacional, pero no constituyen diagnósticos individuales.

"No todas las personas perfeccionistas o que practican deporte de competición desarrollarán una adicción, pero estos datos son clave para detectar situaciones en las que puede ser necesario un seguimiento o apoyo profesional para mantener una relación más saludable con el deporte", señala Zandonai.