Expertos ven a l'Albufera en "clara recuperación" con la cantidad y calidad del agua como "problemas más urgentes"

El presidente de la Junta Rectora pide "tranquilidad institucional" para buscar "soluciones técnicas"



VALÈNCIA, 3 Jun. (EURPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000 de la Generalitat, Juan Jiménez, ha destacado este lunes que l'Albufera, desde una perspectiva histórica, se encuentra en "un proceso claro de recuperación", aunque los problemas "más urgentes" que debe afrontar "siguen siendo la calidad, que aún debe mejorar pese a ser mucho mejor de la que había hace 20 años, y la cantidad de agua".

Jiménez ha realizado estas delaraciones a los medios antes del acto de apoyo de los jurados de los Premios Rei Jaume I a la petición de la Unesco de la denominación de l'Albufera como Reserva de la Biosfera que se ha celebrado en el Museo de las Ciencias.

Al respecto, ha explicado que l'Albufera presenta "una historia muy interesante de conservación en los últimos años" ya que se trata "de un entorno muy complejo y conflictivo al igual que cualquier zona húmeda que esté cerca de una gran capital y en medio de terrenos agrícolas". Aún así "la estamos recuperando y estamos dando buenas noticias que espero que se mantenga en el futuro", ha recalcado.

En ese sentido, ha apuntado que si se compara con la situación en la que se encontraba hace 50 años los efectos son "rotundos": "Era un espacio absolutamente condenado, y gracias en primer lugar a la movilización ciudadana, y luego a los poderes públicos, el Ayuntamiento y la Generalitat, transformaron un espacio que estaba condenado en un parque natural".

No obstante, ha subrayado que aun "hay muchas cosas por arreglar" y hay que tener en cuenta cómo afectan a l'Albufera el cambio climático y la falta de recursos hídricos. "Falla la cantidad de agua en l'Albufera y en general porque las peleas y los conflictos por el agua van a ir en aumento en la medida en que no aumenten las precipitaciones, que no tiene pinta de hacerlo", ha constatado.

Con todo, ha recalcado que se ha "dado una lección de cómo se pueden unir intereses entre propietarios, agricultores, poderes públicos y movimientos conservacionistas, en un entorno que es bastante difícil y complicado porque todos pelean por mismo espacio, por el agua, y aún así cuando llegas a l'Albufera encuentras sorpresas fantásticas".

Del mismo modo, ha recalcado que la importancia de este acto es "extraordinaria y una situación única al reunir a tantos premios Nobel en València" y su apoyo a l'Albufera y ha destacado que sería un caso "maravilloso" de reserva de la biosfera al conjugar "conservación, valores naturales actividades humanas recreativas y productivas". "No es fácil, pero yo creo que es un caso de éxito, lo que no quiere decir que se haya acabado el trabajo, ni mucho menos porque siempre hay que actualizarse", ha apostillado.

"LECTURAS PARTIDISTAS"

Por su parte, el presidente de la Junta Rectora del Parc Natural de l'Albufera, Carles Sanchis, ha coincidido en que l'Albufera "está siguiendo una larga evolución de mejora desde hace tres décadas aproximadamente", pero es "una evolución de dientes de sierra con grandes avances, pequeñas paradas y de nuevo arranques".

Así, ha expuesto que en estos momentos estamos en una situación de "pequeña parada" y "se necesita de un apoyo inversor y de un reconocimiento internacional para dar un nuevo salto y continuar avanzando en la mejora de la calidad del agua para acabar en el proceso de eutrofia o de hipereutrofia que sufrimos en este momento".

Además, ha criticado la "lectura partidista" que han hecho "todos" los políticos sobre la cantidad de agua que requiere el lago y en ese sentido ha confiado en que tras las elecciones europeas de este domingo se pueda llegar a acuerdo. "Hay soluciones técnicas y hay posibilidad de entenderse, pero eso necesita una tranquilidad institucional que no son precisamente los momentos electorales", ha reclamado.

En ese sentido, ha señalado que el problema de la cantidad de agua en estos momentos está "un poco envenenado" porque "estamos en un ciclo político muy complicado, estamos en medio de unas elecciones y todos los políticos tratan de hacer una lectura partidista de esta cuestión".

Por ello, ha pedido "quitar esa capa política, y supongo que a partir del día 7 podremos hacerlo" para "buscar soluciones técnicas a un problema que es común a todo el litoral mediterráneo, que es que los recursos son cada vez más escasos y tenemos un escenario de cambio climático que va complicando mucho la situación".

Del mismo modo, ha destacado que este acto es "muy importante" para visibilizar la importancia que tiene la Albufera que "entre personas que "son de primera línea de la investigación científica" en un momento "en el que estamos inmersos en este intento de entrar como reserva de la biosfera, un hecho que puede ser determinante para mejorar la conservación del agua".