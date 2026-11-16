Una explosión en un obrador de Albal provoca daños materiales y tres atendidos por ansiedad - AJUNTAMENT ALBAL

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una explosión en el horno del obrador de Don Pa Artesans, situado en el municipio valenciano de Albal, ha ocasionado este lunes por la mañana importantes desperfectos materiales en el interior de las instalaciones.

El incidente, ocurrido sobre las 11 horas, no ha provocado víctimas ni heridos de consideración, aunque una vecina, una trabajadora del establecimiento y el propietario de la empresa han sido atendidos por episodios de ansiedad, informa el Ayuntamiento de Albal.

Hasta el obrador se han desplazado varias dotaciones de la Policía Local de Albal, Guardia Civil, Bomberos y una ambulancia. Los efectivos de emergencia han procedido a acordonar el perímetro y a realizar las correspondientes inspecciones para comprobar el estado de las instalaciones afectadas y de los edificios colindantes.

Los medios sanitarios han atendido a varias personas afectadas por el ruido de la explosión, mientras los bomberos han comprobado que no había nadie en el interior del establecimiento y han cortado el gas por precaución, detalla el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Tras una primera evaluación realizada por los efectivos de Bomberos, junto con arquitectos y técnicos municipales, se ha descartado, en esta inspección inicial, que la explosión haya comprometido la estructura del edificio o de las viviendas inspeccionadas.

La onda expansiva generada por la deflagración ha provocado importantes desperfectos en una de las persianas del establecimiento, además de los daños materiales ocasionados en el interior del obrador.

AFECTADO POR LA DANA

Desde Don Pa Artesans destacan el especial significado de estas instalaciones para la empresa, ya que el obrador había reabierto sus puertas hace menos de un año, tras sufrir graves daños como consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024. Su recuperación supuso "un paso muy importante" en el proceso de reconstrucción y en el camino hacia la recuperación de su actividad.

Por el momento, las causas que han originado la explosión se desconocen y en la compañía están pendientes de los correspondientes informes técnicos.

Tanto el Ayuntamiento de Albal como el obrador agradecen la rápida intervención, profesionalidad y coordinación de los cuerpos de seguridad y emergencias desplazados hasta el lugar.