Las exportaciones de la Comunitat Valenciana suben un 12,5% en noviembre y se sitúan en 3.283 millones de euros

VALÈNCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de la Comunitat Valenciana han alcanzado en noviembre los 3.283,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 12,5% respecto al mismo mes de 2024, mientras que las importaciones han crecido un 4,4%, hasta 3.096,7 millones, según el informe mensual de la Dirección Territorial de Comercio de la Comunitat Valenciana.

Este comportamiento deja un saldo comercial positivo de 186,9 millones de euros y una tasa de cobertura del 106%, por encima de la media nacional, donde la cobertura se sitúa en el 85% con un déficit de 5.681,7 millones.

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, las exportaciones de la Comunitat Valenciana suman 34.305,3 millones de euros, un 1,6% más que en el mismo periodo del año anterior, frente a unas importaciones de 34.306,2 millones que aumentan un 5,3%.

Con estos datos, la balanza comercial se mantiene prácticamente equilibrada, con un ligero déficit de 0,8 millones de euros y una tasa de cobertura del 100%, lo que contrasta con el saldo negativo de 51.481,2 millones registrado por el conjunto de España.

PROVINCIAS

Valencia ha concentrado el mayor volumen exportador de noviembre, con ventas al exterior por valor de 1.938,4 millones de euros, un 23,8% más interanual, frente a unas importaciones de 2.198,5 millones que dejan un déficit de 260,1 millones.

Castellón ha exportado 740 millones de euros en noviembre, con un ligero descenso del 0,5%, y ha importado por 363,9 millones, de modo que mantiene un abultado superávit de 376,1 millones, mientras que Alicante ha registrado exportaciones por 605,2 millones (-0,8%) e importaciones por 534,3 millones, lo que se traduce en un saldo positivo de 70,9 millones.

En el periodo enero-noviembre, Alicante es la provincia que más ha incrementado sus exportaciones, con un avance del 5,4% hasta 6.801,2 millones de euros, mientras que Castellón vende al exterior por 8.298,6 millones, un 1,6% menos que un año antes. Valencia, por su parte, ha elevado sus exportaciones un 1,7%, hasta 19.205,5 millones de euros, aunque concentra el grueso del déficit regional, con unas importaciones de 22.986,6 millones frente a compras de 5.709,4 millones en Alicante y 5.610,2 millones en Castellón.

SECTORES

Por sectores, alimentación, bebidas y tabaco vuelve a liderar las exportaciones valencianas en noviembre, con 894,9 millones de euros, el 27,3% del total, y un crecimiento interanual del 6,7%. En el acumulado de enero a noviembre, las ventas exteriores de este capítulo ascienden a 8.522,2 millones de euros, lo que representa el 24,8% del total exportado por la Comunitat y un aumento del 8,5% respecto al mismo periodo de 2024.

El sector del automóvil registra en noviembre exportaciones por 422,4 millones de euros, el 12,9% del total, con un aumento del 79,7% interanual impulsado por las ventas de automóviles y motos, que crecen un 112,3% hasta 361 millones. En el acumulado del año, sin embargo, el automóvil suma 3.893 millones de euros en exportaciones, un 12,3% menos que en el mismo periodo de 2024, lastrado por el descenso del 33% en componentes y del 6,2% en automóviles y motos.

El capítulo de productos energéticos ha registrado el mayor descenso, con ventas al exterior por 114,9 millones de euros en noviembre, el 3,5% del total, y una caída interanual del 24,5%. Dentro de este grupo, las exportaciones de petróleo y derivados se sitúan en 112,4 millones de euros, con un retroceso del 25,7%, mientras que el gas apenas alcanza 1,1 millones, aunque con una variación porcentual muy elevada. En el acumulado del año, las exportaciones de productos energéticos suman 1.837,2 millones de euros, con un aumento del 5,4% respecto al año anterior.

Las semimanufacturas no químicas, muy vinculadas al azulejo y otros materiales de construcción, alcanzan en noviembre 435,8 millones de euros en exportaciones, con un ligero incremento del 1,1% y un peso del 13,3% sobre el total. Dentro de este grupo destacan los productos cerámicos, que suman 282,5 millones de euros en el mes, el 8,6% de las exportaciones, con un avance del 4,4% interanual.

En el periodo enero-noviembre, la cerámica, con 3.235,6 millones de euros exportados y un peso del 9,4%, ha registrado un leve descenso del 0,3%.

El sector de productos químicos ha sumado en noviembre 426,2 millones de euros en exportaciones, el 13% del total, con un crecimiento interanual del 13,8%. En los once primeros meses del año, las ventas exteriores de productos químicos han alcanzado 4.696,5 millones de euros, lo que supone el 13,7% del total y un aumento del 1,4%, con especial dinamismo en partidas como colorantes y curtientes, fritas y esmaltes cerámicos o aceites esenciales y perfumería.

Los bienes de equipo han alcanzado en noviembre 556,3 millones de euros en exportaciones, el 16,9% del total, con un repunte del 17,8% respecto al mismo mes de 2024. Entre enero y noviembre, este capítulo suma 5.320,3 millones de euros, un 5,6% más interanual, aunque mantiene un saldo negativo de 1.660,8 millones por el mayor peso de las importaciones de maquinaria, material de transporte y equipos de oficina y telecomunicaciones.

MERCADOS DE DESTINO

Por áreas geográficas, Europa continúa concentrando la mayor parte de las ventas exteriores de la Comunitat Valenciana, con 2.351,9 millones de euros en noviembre, el 71,6% del total, y un crecimiento del 11,8% interanual. La Unión Europea aglutina 1.961,8 millones de esas exportaciones, con un avance del 14,3% y un saldo positivo de 608,1 millones, mientras que la zona euro concentra 1.698,1 millones y un crecimiento del 14,1%.

En los once primeros meses del año, Europa concentra el 70,5% de las exportaciones valencianas, con 24.186,5 millones de euros y un ligero crecimiento del 0,7%. Dentro de la UE, los principales socios siguen siendo Francia, Alemania, Italia y Portugal.

América ha aportado en noviembre 402,5 millones de euros en exportaciones, el 12,3% del total, con un aumento del 5% interanual, frente a unas importaciones de 331,4 millones que crecen un 17,1%. Este comportamiento deja un saldo positivo de 71,1 millones, con superávit tanto con América del Norte como con América Latina.

Asia se mantiene como principal origen de déficit exterior valenciano, con unas exportaciones de 250 millones de euros en noviembre, que crecen un 22,5%, frente a unas importaciones de 981,5 millones, que avanzan un 11%. El saldo sigue siendo muy negativo, con 731,5 millones en contra, concentrado en países como China, que es el principal proveedor asiático.

En el acumulado de enero a noviembre, Asia reúne el mayor déficit comercial de la Comunitat, con 2.738,3 millones de euros exportados (+12,1%) frente a 10.401,3 millones importados (+8,1%), lo que arroja un saldo negativo de 7.663 millones.