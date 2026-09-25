Una exposición en Las Atarazanas ofrece "una visión inédita" del proceso artístico de Miguel Ángel Campano

La Fundación Chirivella Soriano y el Ayuntamiento de València han presentado este mediodía, en las Atarazanas del Grao, la exposición dedicada a Miguel Ángel Campano. - REMITIDA FUNDACIÓN CHIRIVELLA SORIANO

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Chirivella Soriano invita a conocer "una visión inédita" del proceso artístico de Miguel Ángel Campano, "uno de los nombres imprescindibles de la pintura española contemporánea". Lo hace en una exposición que se inaugura este sábado en las Atarazanas de València y que, hasta el próximo 10 de enero, pemitirá contemplar de pinturas, bocetos, textos y cuadernos del autor.

La muestra ha sido presntada este viernes en rueda de prensa por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno; la directora de la Fundación Chirivella Soriano, Begoña Garzón; y el comisario de la exposición, Carles Taché, quienes han coincidido en subrayar "el valor de una muestra que devuelve a València la obra de un artista fundamental cuya producción no se exponía en la ciudad desde hacía más de tres décadas".

José Luis Moreno ha remarcado la importancia del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de València y la Fundación Chirivella Soriano para hacer posible proyectos de esta envergadura. "Esta colaboración nos permite acercar a la ciudadanía exposiciones dedicadas a artistas de referencia y seguir consolidando a València como una ciudad comprometida con la cultura y el arte contemporáneo", ha señalado.

Por su parte, Begoña Garzón ha llamado la atención sobre el valor de la colaboración institucional para impulsar iniciativas culturales de calidad. Garzón ha recordado además que "hacía más de treinta años que la obra de Campano no se exponía en València" y ha señalado que esta exposición supone "una oportunidad para que la ciudad recupere a un artista que vivió aquí y donde estudió Bellas Artes".

Carles Taché ha definido a Campano como "un pintor libre que pintaba lo que le daba la gana", cuya obra constituye "un símbolo de libertad" porque "nunca se sometió al comercio". Según ha explicado, la exposición reúne piezas de todas las etapas de su trayectoria, muchas de ellas inéditas, en un montaje de carácter "muy museístico" en el que "la sorpresa es protagonista".

El comisario ha señalado que el objetivo de la muestra es que el visitante descubra "el espíritu de Campano", a quien ha definido como "uno de los motores de la transformación del arte contemporáneo español", una generación de la que también formaron parte artistas como José Manuel Broto o Miquel Barceló. Asimismo, ha destacado que fue "un hombre culto, inteligente y de una enorme virtud", "una figura esencial del arte contemporáneo español" y "un maestro de maestros, respetado por grandes pintores".

LA INQUIETUD DE UN CREADOR ITINERANTE

La exposición propone un recorrido en el que las diferentes etapas creativas del artista dialogan entre sí, desde la figuración hasta la abstracción, mostrando la constante inquietud de un creador itinerante que hizo de la experimentación una de las señas de identidad de su trabajo. Junto a las pinturas, la muestra incorpora textos, bocetos y cuadernos que permiten comprender mejor su proceso creativo y su permanente búsqueda artística.

Miguel Ángel Campano fue una figura clave en la renovación de la pintura española contemporánea y recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1996. Su obra se caracteriza por un lenguaje profundamente personal en el que conviven abstracción y figuración, geometría y gesto, así como por un constante proceso de transformación, repetición y variación de las imágenes.