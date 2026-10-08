La exposición sobre la dana del Congreso de los Diputados inicia en Alaquàs una segunda gira

Exposición sobre la dana - L'HORTA SUD

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La muestra de fotografías 'Un año de la DANA', que impulsó el Congreso de los Diputados y comisarió la Unió de Periodistes Valencians, ha vuelto a l'Horta Sud y, desde este jueves, se exhibe en el Castell d'Alaquàs, dentro de una segunda itinerancia organizada por la Mancomunitat.

La exposición se compone de 45 imágenes que captaron el día de la dana y los meses siguientes 37 fotoperiodistas de toda España. Desde la destrucción y la tragedia, hasta la oleada de solidaridad, pasando por las movilizaciones son las temáticas que recoge esta muestra, que podrá verse en la sala la Torre del Castell de Alaquàs durante todo el mes de octubre, según ha informado la organización en un comunicado.

La inauguración abre el programa de actos conmemorativos del segundo aniversario de la dana tanto para la Mancomunitat de l'Horta Sud como para el Ayuntamiento de Alaquàs, según se explicó en el acto. Posteriormente, la exposición viajará a Aldaia, Silla, Sot de Chera, Rafelbunyol y Cerdá.

El presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, en la inauguración ha recalcado: "No queremos que se olvide la dana porque queremos que este fatídico episodio nos deje aprendizajes, especialmente a las administraciones responsables de nuestra protección ante una emergencia".

"Pero sobre todo, no queremos que se olvide que miles de personas vivieron situaciones extremas, que han dejado una herida psicológica importante y que al menos 233 personas perdieron la vida ese día o en los siguientes, lo que es absolutamente irreparable. Toda nuestra acción es siempre pensando en ellas", ha manifestado.

El acto ha estado conducido por la concejala de Cultura de Alaquàs, Marta Murciano, quien avanzó otras actividades previstas en octubre. Por su parte, la directiva de la Unió de Periodistes y fotógrafa Carmen Ripollés ha resaltado la "emotividad" y la "dureza" de algunas de las imágenes, además de poner en valor el trabajo de autores y autoras.

Asimismo, el alcalde, Toni Saura, ha reflexionado que las fotografías nos retornan a "momentos muy difíciles" de los que destacó la solidaridad que recibió Alaquàs. También en el acto tomaron la palabra las tres principales asociaciones de víctimas de la dana, representadas por Ernesto Martínez, Mariló Gradolí y Paula Sanchis, respectivamente. Entre el público estaban asimismo miembros de la Associació d'Afectats per la Riuà d'Aldaia provocada per la dana del 29 d'octubre.

EL PAPEL DEL PERIODISMO

Durante el acto, se destacó el valor del periodismo en torno a esta catástrofe. "La dana y los meses siguientes fueron un periodo en el cual les bulos y la desinformación jugaron un papel muy sucio. Por eso, en aquel momento, el periodismo fue imprescindible, el periodismo profesional y riguroso, y el fotoperiodismo. Y esta exposición es una pequeña muestra de todo aquel trabajo", ha señalado el presidente de la Mancomunitat.

"También algunos profesionales del fotoperiodismo se jugaron la vida ese día porque, como tantas y tantas personas de l'Horta Sur, porque no teníamos una alerta clara que nos dijera la dimensión del que venía", ha recalcado.